God of War Ragnarok: nuovi video gameplay in arrivo, il primo oggi pomeriggio

Continua il coverage di Game Informer per God of War: Ragnarok, con il canale YouTube della testata che nei prossimi giorni pubblicherà dei nuovi video gameplay dell'attesa esclusiva PS5 e PS4. Il primo è in programma per oggi pomeriggio alle 17:00 italiane.

Potrete visualizzare il filmato all'orario indicato nel player sottostante. Il video si intitola "God of War Ragnarök's Combat Lets You Play With Your Food" e per l'occasione verranno mostrate le nuove armi e abilità di combattimento di Kratos e Atreus, inclusi gli upgrade per l'ascia Leviatano e le immancabili Lame del Caos. Il filmato dovrebbe mostrare all'incirca un minuto e quaranta secondi di sequenze inedite.

Game Informer ha in programma anche un secondo video gameplay di God of War Ragnarok, che verrà pubblicato martedì 6 settembre, sempre alle 17:00 italiane a questo indirizzo. Il protagonista del filmato sarà lo Svartalfheim, il regno dei nani.

Vi ricordiamo che God of War: Ragnarok sarà disponibile a partire dal 9 novembre 2022 per PS5 e PS4. Sempre Game Informer in questi giorni ha svelato tanti nuovi dettagli sul sistema di combattimento del gioco.