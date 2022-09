Final Fantasy 16: il motore di gioco potrebbe essere stato mostrato nel 2018

Probabilmente il motore di Final Fantasy 16 fu mostrato già nel 2018, durante una presentazione tecnologica. Niente di strano, visto che spesso le tecnologie che si utilizzeranno nei futuri giochi vengono illustrate con largo anticipo.

Comunque sia, gli sviluppatori di Final Fantasy 16 nel 2018 tennero una presentazione per parlare dell'engine che stavano utilizzando e di quali modifiche avevano apportato. All'epoca il gioco non era stato ancora stato annunciato e niente fu mostrato in merito. Ad esempio uno dei modelli 3D visibili riproduce Hiroshi Takai, uno dei due director del gioco.

Stando a quanto riportato nell'articolo, inizialmente si fecero degli studi utilizzando l'Unreal Engine 4 e il software di visualizzazione in tempo reale Marmoset Toolbag, ma vedere i dettagli più fini si rivelò un problema, quindi si è deciso di modificare il motore di Final Fantasy XIV per consentire il rendering in un ambiente PBR e un programmatore è stato incaricato di lavorare all'area che si occupa di ambiente e shader.