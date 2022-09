Two Point Campus: un milione di giocatori in due settimane

Lo studio di sviluppo Two Point Studios ha annunciato che Two Point Campus ha raggiunto un milione di giocatori a due settimane dal lancio. Il dato tiene in considerazione tutte le versioni del gioco, quindi sia quella PC, sia quelle console.

Lanciato ad agosto, Two Point Campus ha debuttato in seconda posizione nelle classifiche inglesi, vendendo il 64% delle copie su Nintendo Switch, il 19% su PS5 e le restanti su Xbox. Il gioco è un gestionale pieno di senso dell'umorismo, parte del franchise che comprende anche Two Point Hospital. Sostanzialmente nel gioco bisogna costruire e gestire uno stravagante campus universitario, pieno di lezioni non proprio ortodosse e tanta simpatia.

Secondo il nostro Francesco Serino, che ne ha parlato nella sua recensione, si tratta di un titolo che tutti dovrebbero giocare:

Più che un seguito di Theme Hospital, Two Point Hospital ne è stato un omaggio, oltre che a un modo per testare l'interesse del pubblico. La risposta è andata ben oltre le aspettative, e lo stesso fa questo Two Point Campus che finalmente raggiunge e supera l'epicità degli originali. Non si tratta più di un'operazione nostalgia: questo è un gestionale moderno, profondo, accessibile, accattivante, divertente, creativo, gioioso in ogni suo aspetto. La modalità libera, il supporto alle mod e le espansioni già in cantiere, potrebbero regalargli l'eternità. Inoltre è totalmente tradotto in italiano, e al contrario del suo predecessore debutta contemporaneamente su tutte le piattaforme in circolazione. Two Point Campus è un gioco da avere se siete amanti del genere, e da provare se (ancora) non lo siete. Eccezionale.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Two Point Campus è disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox Series X e S, Xbox One e Nintendo Switch.