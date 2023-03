Humanity, abbiamo provato a salvare la razza umana nella demo a tempo limitato

Dallo State of Play andato in onda giovedì scorso, Humanity è riuscito a spiccare tra i titoli presentati e in questo nostro articolo vi spieghiamo il perché.

Lo State of Play andato in onda il 23 febbraio ci ha dato la possibilità di scoprire alcuni dei giochi di prossima uscita per Playstation, molti dei quali dedicati al nuovo arrivato Playstation VR2. Il visore di casa Sony, a dispetto del modello precedente e grazie all'evento di qualche giorno fa, sembra poter contare sin dal lancio su di una libreria molto più concreta e con prodotti sicuramente più interessanti rispetto al primo modello, in grado di rendere questo hardware più attraente ai fan e agli amanti della realtà virtuale. Tra i titoli che hanno catturato l'attenzione giovedì sera vi è Humanity, un titolo che non è pensato esclusivamente per la VR ed è completamente giocabile su PC e Playstation 4 e 5 anche senza visore. Non è la prima volta che sentiamo parlare di Humanity, il cui annuncio risale ad uno State of Play del 2019, questa opera è poi uscita dalle scene negli ultimi anni fino all'annuncio, avvenuto lo scorso anno, del rinvio al 2023. La data di debutto al momento è fissata per maggio di quest'anno, senza un giorno specifico, e il team tha ltd., per rassicurare gli utenti sull'arrivo prossimo del gioco, ha pubblicato una demo gratuita a tempo limitato dei primi livelli. Scoprite in questo nostro provato di Humanity come abbiamo cercato di guidare l'umanità verso la salvezza.

Cane guida Alcuni livelli di Humanity sembrano davvero complessi Seppur all'apparenza Humanity appaia molto confuso e caotico, in realtà alla base del gioco di tha ltd. vi è una narrativa ben studiata che abbiamo iniziato a scalfire grazie ai primi 11 livelli disponibili nella demo a tempo limitato, giocabile fino al 6 marzo su Playstation 4, PS5 e su Steam. Il titolo edito da Enhance è in tutto e per tutto un rompicapo suddiviso in livelli che integra delle meccaniche god mode per poter superare gli ostacoli e portare un'orda di umani verso la salvezza. Per poterlo fare abbiamo impartito ordini nei panni di un cane, più precisamente un Shiba Inu, istruito e guidato da una voce di cui non si conosce l'origine, ma che progredendo nei livelli riesce piano piano a rendere meno fitta la trama. Il concetto di partenza risiede nell'essersi risvegliati in questa luminosa forma canina, senza aver coscienza della nostra natura precedente e con il compito di portare gli umani in salvo guidandoli verso il fascio di luce presente all'interno dei livelli. A differenza dei titoli in cui siamo noi il "dio" che comanda dall'alto le azioni, in Humanity la visuale sul nostro cane guida è in terza persona, una trovata più artistica, ma al contempo funzionale ai fini del gameplay, che concede molto più spazio di manovra grazie alla telecamera che ruota intorno a noi.

La tortuosa strada verso la salvezza In Humanity il nostro compito è accompagnare la razza umana e i Goldy verso la salvezza Trattandosi di un rompicapo a tutti gli effetti, in Humanity non vi sono solo ostacoli ambientali a sbarrarci la strada nel nostro compito di guida. Questa sorta di divinità incorporea che ci parla ci ha progressivamente affidato nuovi poteri, aiutandoci così a superare le sfide presenti all'interno delle contenute mappe di gioco. Si inizia con il comando "Gira", molto semplice e con il quale indirizzare l'orda umana nella direzione che si desidera, facendo apparire sulla casella su cui ci troviamo una freccia che ne indica il senso di marcia da seguire. Successivamente abbiamo appreso il "Salto Lungo" per superare i buchi e "Leggerezza", una sorta di modificatore della gravità in grado di aumentare la fluttuazione degli umani che stiamo cercando di salvare. Come detto in apertura, i livelli a disposizione in questa demo a tempo limitato di Humanity sono solamente 11, piuttosto lineari e pensati per far prendere dimestichezza con il gameplay. Sappiamo per certo che nella versione finale del gioco vi saranno 90 livelli totali, dove si scoprirà molto di più sulla trama e sicuramente avremo a disposizione ulteriori comandi per far fronte alla complessità crescente degli stage. Vi è inoltre un ulteriore grado di sfida in Humanity, come se avere il peso della salvezza umana non fosse abbastanza. I Goldy, giganti d'oro presenti sulla mappa inermi fino al passaggio degli umani nella loro casella, dovranno anch'essi essere indirizzati verso il fascio di luce per completare il livello. Queste enormi entità, di cui si sa ben poco nella demo, non hanno vita propria e si uniranno all'orda seguendo i comandi da noi impartiti una volta raggiunti. In alcuni livelli salvarli è essenziale per risolvere la mappa e proseguire mentre in altri rappresentano una sfida opzionale e il non portarli verso la luce non preclude il passaggio allo stage successivo.

La luce in fondo al tunnel Nella demo a tempo limitato di Humanity abbiamo testato i primi 11 livelli introduttivi Come per i Goldy anche gli umani sono sacrificabili e farne cadere alcuni non comporta un game over automatico. Per quanto possa sembrare atroce e condizionare un po' la vostra coscienza, il sacrificio di migliaia di uomini per salvarne altrettanti è assolutamente normale in Humanity. Questo ci ha concesso, seppur con un dispiacere di fondo, la possibilità di sperimentare senza preoccuparsi della sorte di alcuni gruppi di creature, correggendo il tiro quando li vedevamo precipitare verso l'oblio. Nella demo provata, nonostante la sua durata che si attesta sull'oretta se si considerano solo i livelli narrativi, abbiamo avuto modo anche di conoscere "Gli Altri", anime grigie che hanno perso la loro umanità, desiderosi di impossessarsi dei Goldy e di impedirci di salvare gli umani. La loro presenza ha aggiunto un gradiente di difficoltà alla risoluzione dei livelli, mostrandoci inoltre la creatività di tha ltd. e istillandoci una buona sensazione sulla varietà delle missioni da compiere all'interno del gioco completo. Per prolungare la longevità del titolo, in Humanity non vi sono solo livelli inerenti alla storia che il team di sviluppo vuole raccontarci. Anche se abbiamo potuto dare uno sguardo solamente preliminare, un'importante componente del gioco è rappresentata dalla modalità Creazione, dove grazie ad un semplice ed intuitivo editor è possibile creare stage a piacimento sfruttando tutti gli elementi di gioco. Inoltre, una volta completato il livello personalizzato è possibile condividere online la nostra creazione per poterla far giocare alla community, e ovviamente allo stesso tempo, mettersi alla prova con quelle realizzate da altri giocatori. Infine, in questa fase, non ci è stato possibile testare approfonditamente il comparto VR di cui vi parleremo in modo dettagliato in fase di recensione. Trattandosi di un gioco ottimizzato per Playstation VR2 non dovrebbero esserci problemi inerenti alla stabilità mentre rimane da valutare la versione PC collegando Meta Quest 2 o Rift, i quali richiedono una scheda grafica GTX 1070 o superiore.

Non è un caso se durante la presentazione allo State of Play il titolo di tha ltd. ci abbia profondamente colpito. La musica cadenzata in sottofondo e i colori a schermo delle orde umane in cerca di salvezza sono senza dubbio ipnotici. Questo primo assaggio di Humanity ci ha lasciato con una grande curiosità verso la storia che ci vede protagonisti in forma canina come guida spirituale e la risoluzione della manciata di livelli disponibili è stata divertente e mai frustrante. Purtroppo, non è stato possibile affrontare veri e propri boss mostrati nel trailer ma questa demo ci lascia delle buone sensazioni sulla complessità e varietà che potremo testare nella versione completa in arrivo tra pochi mesi.