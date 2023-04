PlayStation Plus Extra e Premium: altri 4 giochi in rimozione a maggio 2023, per un totale di 36

Sony ha nuovamente aggiornato la sezione Ultima occasione per giocare del PlayStation Store svelando che altri 4 giochi fruibili su PS5 e PS4 lasceranno il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium il 16 maggio 2023, portando il totale a 36 se consideriamo quelli già annunciati in precedenza, che includono Marvel's Spider-Man e Shenmue 3, tra gli altri.

Nello specifico i titoli in procinto di lasciare il servizio sono quattro e tutti pubblicati da Warner Bros. Games: Batman: Return to Arkham - Arkham Asylum (Premium), Batman: Return to Arkham - Arkham City (Premium), LEGO Harry Potter Collection (Premium) e Injustice 2 (Extra e Premium).

Di seguito la lista dei 36 giochi in rimozione del PlayStation Plus Extra e Premium aggiornata con le nuove aggiunte:

Marvel's Spider-Man - Edizione Game of the Year

Marvel's Spider-Man

FlatOut 4 - Total Insanity

Deadlight: Director's Cut

Homefront: The Revolution

Mighty No. 9

Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered

Shenmue 3

This War of Mine: The Little Ones

Metro Last Light Redux

Metro 2033 Redux

Kingdom Come Deliverance

Chocobo's Mistery Dungeon: Every Buddy!

Left Alive

Star Ocean: First Departure R

Balan Wonderworld

Resident Evil

How to Survive: Storm Warning Edition

Pixel Piracy

Last Day of June

Virginia

Dreamfall Chapters

Injustice 2

LEGO Harry Potter Collection

Batman: Return to Arkham - Arkham Asylum

Batman: Return to Arkham - Arkham City

TT Isle of Man: Ride on the Edge 2

MX vs ATV All out

Tour de France 2021

Graveyard Keeper

Kona

Relicta

Windbound

Chronos: Before the Ashes

Pathfinder: Kingmaker - Definitive Edition

Vi ricordiamo inoltre che da martedì sono disponibili i 16 giochi PS5 e PS4 di aprile 2023 per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium.