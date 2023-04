PlayStation Plus Extra e Premium: i 16 giochi PS5 e PS4 di aprile 2023 disponibili da oggi

Come da programma di aprile 2023, Sony mette a disposizione oggi altri 16 giochi nel catalogo degli abbonamenti PlayStation Plus Extra e Premium, espandendo così la platea di titoli a disposizione degli abbonati ai suoi servizi nei tier superiori all'Essential.

Vediamo dunque la lista dei giochi disponibili da oggi, martedì 18 aprile 2023, in base ai due diversi tier di abbonamento progressivi.

PlayStation Plus Extra:

Kena: Bridge of Spirits (PS5, PS4)

DOOM Eternal (PS5, PS4)

Riders Republic (PS5, PS4)

Wolfenstein 2: The New Colossus (PS4)

Slay the Spire (PS4)

Monster Boy and the Cursed Kingdom (PS5, PS4)

The Evil Within (PS4)

Wolfenstein: The Old Blood (PS4)

Bassmaster Fishing (PS5, PS4)

Paradise Killer (PS5, PS4)

Sackboy: Una Grande Avventura (PS5, PS4)

PlayStation Plus Premium:

DOOM (PS4, classico)

DOOM 2 (PS4, classico)

DOOM 64 (PS4, classico)

DOOM 3 (PS4, classico)

Dishonored: Definitive Edition (PS4, solo Premium)

Ovviamente, gli abbonati al tier Premium hanno accesso anche a tutti i giochi di PlayStation Plus Extra oltre a quelli specifici dell'abbonamento superiore, così come entrambi possono ricevere i giochi di PlayStation Plus Essential.

Ricordiamo peraltro i giochi gratis PS5 e PS4 di aprile 2023 per quanto riguarda proprio gli Essential e anche il fatto che ben 32 giochi lasceranno il catalogo a maggio 2023 per quanto riguarda Extra e Premium.