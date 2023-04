Nintendo Switch: aggiornamento 16.0.2 disponibile, vediamo i cambiamenti

Nintendo ha pubblicato il nuovo aggiornamento 16.0.2 per il firmware di Nintendo Switch, che anche in questo caso non effettua molti cambiamenti ma rimane alquanto marginale, pur rappresentando comunque un'evoluzione importante per la console.

Le note ufficiali dell'aggiornamento, come al solito, sono estremamente stringate e vaghe, ma secondo quanto riferito da OatmealDome, dataminer specializzato nel riportare queste informazioni, ci sono stati alcuni cambiamenti effettuati sul modulo SSL che gestisce la sicurezza sulla connessione ai server e qualche variazione alla lista delle parole "proibite".



Oltre all'immancabile incremento di stabilità del sistema, ormai obbligatorio in ogni aggiornamento firmware della console, sono dunque questi due gli elementi principali di questo update: alcune variazioni alla gestione del protocollo SSL e la parola "adhd" aggiunta alla lista delle "brutte parole" in giapponese.

Tale lista viene utilizzata dal sistema operativo di Switch per "censurare" preventivamente alcune parole considerate inadeguate. A quanto pare, non hanno subito variazioni gli elenchi di parole nelle altre lingue e non sembrano esserci ulteriori cambiamenti o funzionalità evidenti emerse in seguito all'aggiornamento. Ricordiamo che l'update di sistema 16.0.1 è stato messo a disposizione il mese scorso, anche questo piuttosto marginale.