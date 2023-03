Nintendo Switch: aggiornamento di sistema 16.0.1 disponibile, migliora la stabilità

Nintendo ha lanciato l'aggiornamento di sistema 16.0.1 di Nintendo Switch, disponibile per il download in tutto il mondo. Come già il numero progressivo fa intuire, si tratta del classico aggiornamento di stabilità del firmware, che non introduce nuovi contenuti.

Quindi non c'è in realtà molto per cui essere eccitati, anche se come sempre conviene scaricare e installare la patch (ci penserà Nintendo Switch in automatico al prossimo avvio con connessione di rete attiva), così da portare la console all'ultima versione. Probabilmente non noterete alcuna differenza, ma non è questo il punto.

A condire il tutto ci pensa anche la nota di rilascio, stringata quasi e più dei contenuti dell'aggiornamento. Il testo dice infatti che la versione 16.0.1 del firmware introduce: "General system stability improvements to enhance the user's experience," ossia dei "miglioramenti alla stabilità generale del sistema per migliorare l'esperienza dell'utente." Cosa ciò voglia dire in termini pratici non viene spiegato, come sempre accade in questi casi.

Di solito gli aggiornamenti di stabilità vengono pubblicati per sistemare alcuni dei bug introdotti dagli aggiornamenti maggiori. Si tratta spesso di piccoli problemi cui la maggior parte dei giocatori non fa caso o che non incontra proprio nell'uso quotidiano della console. Diciamo che sono patch di rifinitura, se così le vogliamo chiamare, e come tali vanno prese.