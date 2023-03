Final Fantasy 16, nel gioco si potrà accarezzare il cane Torgal

Final Fantasy 16 vanterà una lunga serie di caratteristiche entusiasmanti, e a quanto pare non poteva mancare una feature chiesta a gran voce dagli utenti: la possibilità di accarezzare il cane Torgal, fedele compagno del protagonista dell'avventura, ogni volta che lo si desidera.

A poche ore dal video di Final Fantasy 16 con il cane Torgal che richiama la vecchia generazione di console, con il nostro amico a quattro zampe pronto a indicarci la direzione presso cui muoverci nel caso in cui si abbiano le idee confuse, arriva dunque un'altra importante conferma, con tanto di breve video dimostrativo:

Sebbene qualcuno sui social stia prendendo un po' in giro Square Enix per aver introdotto una funzionalità così frivola, in realtà sono parecchi i fan che hanno dimostrato di apprezzare questa piccola ma significativa attenzione, che porterà inevitabilmente con sé qualche tipo di ricompensa.

Di recente abbiamo visto la possibilità di accarezzare cani e gatti in Assassin's Creed Valhalla, mentre in Stray eravamo noi a controllare un piccolo felino in cerca (anche) di coccole, rovesciando dunque la prospettiva.

Gli altri segreti di Final Fantasy 16 li scopriremo non appena il gioco farà il proprio debutto su PS5, il prossimo 22 giugno.