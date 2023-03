Final Fantasy 16: un nuovo video con il cane Torgal richiama alla vecchia generazione di console

Square Enix ha pubblicato un nuovo video di Final Fantasy 16, il secondo dedicato al cane Torgal, che ci mostra una caratteristica che richiama fortemente alla vecchia generazione di macchine da gioco.

Il video in sé, allegato al tweet sottostante, mostra una funzione specifica di Torgal: dirci la strada da percorrere per avanzare nel gioco. A quanto pare basta premere un tasto e il miglior amico di Clive, il protagonista, diventerà un navigatore satellitare vivente. Guardando la breve clip fino alla fine però, non è sfuggito un dettaglio a suo modo molto interessante: Torgal indica a Clive un varco dove l'eroe passa tramite una sequenza scriptata.

Naturalmente non è un grosso problema. Anzi, quello che accade non è proprio un problema in sé. Solo che, se ricordate, quando fu presentata la nuova generazione di console fu raccontato che una delle novità principali, dovuta alla super velocità dei lettori SSD, era proprio la possibilità per gli sviluppatori di non dover ricorrere a simili colli di bottiglia per mascherare il caricamento dei dati delle aree successive. Pare invece che Final Fantasy 16 farà ricorso a questi stratagemmi.

Del resto va anche considerato che strettoie del genere sono anche accettabili nei giochi d'avventura, perché danno conto degli sforzi che comporta esplorare ambienti spesso inospitali. Peccato che il marketing abbia deciso di connotarle in qualche modo negativamente, incidendo sull'immaginario collettivo e creando dei pregiudizi.

Per il resto vi ricordiamo che Final Fantasy 16 è un'esclusiva PS5. Qui trovate il primo video con protagonista il cane Torgal.