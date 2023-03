Final Fantasy 16: un breve video mostra le azioni di combattimento di Clive e del cane Torgal

Final Fantasy 16 è ancora lontano (o sempre più vicino, a seconda dei punti di vista) e non abbiamo ancora avuto modo di vedere in modo approfondito una lunga presentazione senza tagli del sistema di combattimento. Non è ancora arrivato il momento, ma possiamo perlomeno goderci un breve video che ci mostra un veloce scontro tra il protagonista e una creatura del mondo di gioco, con il supporto del cane Torgal. Inoltre, possiamo vedere l'intera interfaccia grafica.

Il video è stato condiviso online dal profilo ufficiale di Final Fantasy 16 su Twitter, in lingua giapponese. Nel video vediamo il protagonista Clive insieme a Torgal - il suo cane - che combattono contro un "Gray Claw". Letteralmente tradotto come "Artiglio Grigio", la creatura è una sorta di scorpione gigante rossastro.

Sotto comando di Clive (e quindi del giocatore di Final Fantasy 16) Torgal può attaccare gli avversari e anche sollevarli in aria. A quel punto il protagonista interviene e scatena una combo, ma solo dopo aver lanciato una magia di fuoco. Dopo l'attacco in caduta e l'allontanamento del nemico, Torgal viene inviato all'attacco ancora una volta.

I comandi di Torgal possono essere visti in basso a sinistra, con varie azioni legate alla croce direzione. Torgal non è inoltre solo uno strumento d'attacco, ma è di aiuto anche in fase di cura. Inoltre, vediamo che l'attacco e la mossa in sollevamento sono due azioni separate legate alle frecce Su e Giù.

Si tratta di un combattimento molto semplice, con un singolo nemico che non pare particolarmente forte, ma ci permette di farci un'idea di quali sono le azioni disponibili in Final Fantasy 16.

Sempre parlando di Final Fantasy 16: Square Enix non vuole dire che motore ha usato, dice solo quale non è.