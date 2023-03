Classifica UK, WWE 2K23 pone fine al dominio di Hogwarts Legacy

WWE 2K23 ha posto fine al dominio di Hogwarts Legacy nella classifica UK dopo cinque settimane, probabilmente con un Attitude Adjustment visto il tema, pur facendo registrare vendite retail inferiori del 26% rispetto all'edizione 2022.

WWE 2K23 Hogwarts Legacy FIFA 23 Mario Kart 8 Deluxe Metroid Prime Remastered God of War Ragnarok Minecraft: Switch Edition Call of Duty: Modern Warfare 2 Super Mario Odyssey Animal Crossing: New Horizons

Accolto dalla stampa internazionale con voti positivi, WWE 2K23 sembra insomma aver consolidato il ritorno della serie prodotta da 2K Games con un nuovo episodio solido e divertente. Le vendite del gioco risultano ripartite al 53% su PS5, al 23% su PS4, al 15% su Xbox Series X|S e al 9% su Xbox One.

Per quanto riguarda invece Hogwarts Legacy, finito in seconda posizione, si è verificato un calo su base settimanale del 24%, mentre FIFA 23 in terza posizione ha ceduto il 26%. La top five viene completata da due giochi per Nintendo Switch in rimonta, Mario Kart 8 Deluxe e Metroid Prime Remastered.

Debutto deludente infine per Bayonetta Origins: Cereza and the Last Demon, che non si spinge oltre il ventunesimo posto in classifica.