WWE 2K23: i primi voti delle recensioni internazionali sono positivi

È scaduto il termine per l'embargo delle recensioni di WWE 2K23 e di conseguenza sono apparse in rete le prime valutazioni della stampa internazionale. Nel momento in cui scriviamo mancano all'appello numerose testate, ma in ogni caso al momento i voti sono positivi.

In attesa di poter leggere la nostra recensione di WWE 2K23, ecco i voti assegnati dalla critica internazionale:

Daily Star - 95

GamersRD - 95

Attack of the Fanboy - 90

Hey Poor Player - 90

PSX Brasil - 85

Game Rant - 80

GamesRadar+ - 80

Shacknews - 80

Push Square - 80

We Got This Covered - 80

ComingSoon - 75

Wccftech - 75

XboxEra - 75

Al momento la media dei voti di WWE 2K23 è di 84 su Metacritic e di 80 su OpenCritic, segno che l'ultima iterazione della serie wrestling di 2K e Visual Concepts ha convinto la stampa internazionale, nonostante alcune criticità.

In generale viene descritto come un sequel solido grazie all'ottima base di partenza rappresentata dal precedente capitolo. Tra i punti positivi vengono citate le due storyline separate della carriera MyRise e in generale le meccaniche gameplay, tuttavia pare che non tutte le modalità siano all'altezza delle aspettative e che il gioco avrebbe bisogno di maggiori rifiniture.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che WWE 2K23 sarà disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC a partire da venerdì 17 marzo 2023.