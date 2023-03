Amazon Italia: le Offerte di Primavera di marzo 2023 hanno una data

Amazon ha annunciato un nuovo periodo di promozione. Parliamo delle Offerte di Primavera che avranno inizio il 27 marzo (18:00, ora italiana) e avranno termine il 29 marzo (23:59, ora italiana). In questa due giorni di sconti vi saranno tanti prodotti a prezzo speciale, in varie categorie.

A questo indirizzo potrete trovare le Offerte di Primavera di Amazon Italia di marzo 2023. Al momento della scrittura di questa notizia, a tale link potete trovare una serie di indicazioni ufficiali dell'e-commerce, che suggerisce di eseguire una serie di operazioni preliminari per essere pronti agli sconti, come creare un account. Suggeriamo anche di mettere in lista dei desideri i prodotti che vi interessano, così da vedere a colpo d'occhio quali sono stati scontati.

Ovviamente noi di Multiplayer.it non mancheremo di segnalarvi i prodotti più interessanti in svariate categorie, come videogiochi, tecnologia e non solo. Non sono però le uniche categorie che saranno parte delle Offerte di Primavera di Amazon Italia. Ci sarà spazio anche per:

Casa e cucina

TV, Home e Cinema

Informatica

Salute e cura della persona

Sport

Dispositivi Amazon

Marchi Amazon

Amazon Music

Kindle Unlimited

È già confermato che a partire dal 27 marzo, è possibile risparmiare fino a 60€ sui dispositivi Echo, tra cui Echo Dot (5° gen) disponibile a 34,99€, Echo Show 10 a 209,99€ ed Echo Show 15 a 239,99€. Risparmi fino a 30€ sui dispositivi Fire TV, tra cui Fire TV Stick 4K, disponibile a 39,99€ e Fire TV Cube a 139,99€. In offerta anche i dispositivi Kindle, tra cui Kindle Scribe 16GB con penna standard, disponibile a 319,99€, Kindle Paperwhite a 99,99€ e Kindle 2022 a 84,99€. Ci saranno poi tre mesi gratis di Amazon Music e due mesi gratis di Kindle Unlimited.

Diteci, vi sono prodotti specifici di cui siete alla ricerca?