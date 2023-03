Redfall: la versione PS5 era in sviluppo, ma è stata cancellata da Microsoft dopo l'acquisizione

Se Microsoft non avesse acquisito Zenimax e tutti i suoi studi di sviluppo, Redfall sarebba uscito anche su PS5. A confermarlo è stato il director di Arkane Studios Harvey Smith in un'intervista con IGN Francia, cui ha svelato che in realtà una versione per la console di Sony era in lavorazione, ma è stata cancellata.

Smith: "Quando siamo stati acquisiti da Microsoft c'è stato un cambiamento con la C maiuscola. Sono arrivati e ci hanno detto: "Niente PS5, a noi interessano Xbox, PC e Game Pass"."

Difficile rimanere stupiti dalle dichiarazioni di Smith. Arkane prima dell'acquisizione era uno studio multipiattaforma, quindi è naturale che prevedesse di portare Redfall anche su PS5. Del resto immaginiamo che valesse lo stesso anche per altri giochi degli studi di Zenimax, come l'imminente Starfield di Bethesda.

Microsoft con l'acquisizione ha perseguito i suoi interessi, puntando ad arricchire il suo ecosistema, quindi ha reso esclusivi i titoli dell'editore non vincolati in qualche modo alle piattaforme concorrenti, ottemperando ai contratti firmati quando Zenimax era ancora indipendente. Pensate al lancio in esclusiva console di Deathloop e Ghostwire: Tokyo per avere un paio di esempi.

Comunque sia fa un certo effetto vedere la cosa messa nero su bianco in questo modo, così da togliere anche i pochi dubbi rimasti. Per il resto vi invitiamo a leggere il nostro recente provato di Redfall per saperne di più sul gioco.