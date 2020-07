Assassin's Creed Valhalla, anche i gatti potranno essere reclutati nel gioco

Assassin's Creed Valhalla consentirà di reclutare anche i gatti: come mostrato in alcuni video di gameplay, Eivor potrà avvicinare i piccoli felini e convincerli in qualche modo a seguirlo.

Accennata nel provato di Assassin's Creed Valhalla, la peculiare feature viene riveta nella clip che trovate in calce, che mostra appunto il protagonista intento ad accarezzare un gatto.

Naturalmente i micetti non si trasformeranno per l'occasione in guerrieri che ci accompagneranno sul campo di battaglia, ma andranno a stabilirsi nel nostro accampamento e faranno compagnia alle truppe, oltre ovviamente a occuparsi di dare la caccia a eventuali roditori.

Insomma, parliamo di un piccolo tocco di classe che tuttavia rivela l'attenzione e la cura che gli sviluppatori Ubisoft hanno messo nel realizzare l'ampio open world che farà da scenario all'avventura.

Assassin's Creed Valhalla sarà disponibile a partire dal 17 novembre nelle versioni PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Google Stadia.

Psst... 👀

I know a lot of you are asking "Is Valhalla really GOTY material?" Well, I'm here to tell you...

This game allows you to recruit cats. 🐱

That's it. That's the tweet.#UbiForward #AssassinsCreedValhalla pic.twitter.com/mnPySBt1iu