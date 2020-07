PS5, il prezzo della Digital Edition rivelato da un leak della catena Target?

Il prezzo di PS5 nella Digital Edition potrebbe essere stato rivelato da un leak della catena americana Target, che nell'immagine che trovate in calce lo fissa a 399,99 dollari.

Secondo alcuni rumor, prezzo, data di uscita e preorder di PS5 verranno annunciati stasera da Sony, dunque è plausibile che un retailer grande come Target sia già in possesso di queste informazioni e non sarebbe neanche la prima volta che se le sia fatte sfuggire in anticipo sui tempi.

Il prezzo di 399 dollari peraltro era già emerso online per PS5, anche in quel caso con riferimento alla Digital Edition, dunque questo leak non costituirebbe che una conferma della cifra.

Il particolare che tuttavia fa pensare a un fake, già sottolineato da molti utenti sui social, è la dicitura relativa allo storage di PlayStation 5, che per la versione digitale ammonterebbe a 2 TB: una specifica impossibile, considerando il valore dell'SSD.

È possibile quindi che lo screenshot qui in calce sia un semplice fotomontaggio, oppure che sia legittimo ma i dati relativi allo storage siano sbagliati e/o un semplice placeholder: magari lo scopriremo proprio stasera.

Well Well, Target slipped up and leaked the price of the PS5 Digital Edition for $399. I knew it would cost around that.Shoutouts to Jaydub and @BitCloudGaming what do you guys think ? Please Retweet and share i will talk about this tomorrow pic.twitter.com/pnDOnhKc0p