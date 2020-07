F1 2020 e Animal Crossing battono The Last of Us 2 nella nuova classifica vendite UK

F1 2020 debutta direttamente al primo posto della classifica vendite UK, battendo in questo modo The Last of Us 2 che aveva dominato nelle tre settimane precedenti e spostandolo al terzo posto, sotto Animal Crossing: New Horizons che continua ad essere estremamente combattivo.

Il gioco Codemasters gioca in casa nel Regno Unito, ma F1 2020 è effettivamente un ottimo capitolo per la celebre serie su licenza ufficiale, dunque non stupisce più di tanto il suo ottimo risultato già nella settimana di lancio. Nulla da dire anche su Animal Crossing: New Horizons, che d'altra parte è rimasto nelle parti alte delle varie classifiche internazionali dal suo lancio a ora, a distanza di mesi, e forse il recente aggiornamento estivo può aver dato ulteriore spinta alle vendite.

Per quanto riguarda The Last of Us 2, il gioco PS4 ha debuttato in vetta alla classifica britannica e vi è rimasto per tre settimane consecutive, dunque il calo è probabilmente fisiologico, considerando quanto fatto finora e il potenziale standard, in termini di vendite, di un gioco del genere.

Vediamo dunque la classifica di questa settimana nel Regno Unito: