Resident Evil 4: la modella di Ashely Ella Freya si mostra in video mentre compra il Remake a Tokyo

Resident Evil 4 Remake ha rimodernato il gioco originale in vari modi, anche cambiando l'aspetto di alcuni personaggi e scegliendo nuovi attori e attrici per i personaggi. È quello che è successo ad esempio con Ashley, il cui volto si basa sulla modella Ella Freya, che è attualmente al centro dell'attenzione e sta sfruttando l'occasione per far parlare un po' di sé, come è giusto che sia. Ad esempio, ha ora condiviso un video nel quale si mostra mentre cerca, con qualche difficoltà, di trovare una copia di Resident Evil 4 Remake da acquistare a Tokyo.

Ella Freya è di origine olandese, ma vive e lavora a Tokyo. Nel video la vediamo mentre si muove nella famosa Electric Town di Tokyo. La donna non riesce a trovare subito una di Resident Evil 4 Remake, visto che nel primo negozio le copie sono esaurite (sintomo del successo del gioco?). Per fortuna, però, la indirizzano verso una seconda sede nella quale ci sono ancora un po' di copie.

La parte interessante è il modo in cui Freya vive l'esperienza. È comprensibilmente eccitata all'idea di vedersi su cartelloni e sugli schermi dei negozi. Crediamo che per tutti sarebbe così, soprattutto perché è molto facile capire che si tratti di lei: il fatto che Resident Evil 4 Remake abbia una grafica estremamente realistica aiuta, inoltre.

Diteci, pensate che il volto di Ella Freya sia quello giusto per Ashley? Chissà poi cosa ne pensate l'attrice del fatto che se guardate sotto la gonna di Ashley, lei abbatte la quarta parete.