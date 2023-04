Mortal Kombat: il prossimo film inizia le riprese a giugno, lo conferma il produttore

Sulla base di un recente report di Geek Vibes Nation, pare che il prossimo film di Mortal Kombat inizierà le riprese a giugno in Australia e le concluderà a settembre. L'informazione è poi stata praticamente confermata da Todd Garner, il produttore.

Come potete vedere poco sotto, Garner ha scritto: "Mi stavo chiedendo perché avessi un appuntamento in Australia...". Si tratta ovviamente di una battuta, ma è abbastanza per avere la conferma che il film sta per essere girato. La produzione inoltre dovrebbe durare solo pochi mesi, quindi è credibile che verso la fine del 2023 avremo la possibilità di scoprire di più riguardo al nuovo film di Mortal Kombat.

Ovviamente da qui a settembre potrebbero verificarsi vari problemi che potrebbero rallentare o rimandare i lavori sul film di Mortal Kombat, ma per il momento possiamo supporre che il team di produzione e gli attori siano quasi pronti per girare.

Il primo film di Mortal Kombat non è stato un successo clamoroso, soprattutto in termini di critica, ma chiaramente ha guadagnato abbastanza da spingere Paramount a continuare e mettere in cantiere un seguito.

La speranza è che questo nuovo film sappia fare di meglio. Nella nostra recensione vi avevamo infatti spiegato che "Mortal Kombat reinterpreta una storia che conosciamo già in tutte le salse, ma nel tentativo di svecchiarla e contenerla in un paio d'ore d'intrattenimento fa scelte discutibili che finiscono col ridicolizzare trama e personaggi."