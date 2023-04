Flashback 2 potrebbe avere un periodo d'uscita fissato per questo autunno

Flashback 2, il seguito dello storico action di Delphine Software, potrebbe avere un nuovo periodo di uscita fissato, dopo il rinvio che ha già subito qualche tempo fa: un rivenditore pone infatti l'uscita del gioco a novembre 2023.

Come sempre, fonti di questo tipo non sono affidabili al 100% perché si tratta spesso di placeholder in attesa di comunicazioni più precise, ma in certi casi si tratta di leak che derivano da accordi commerciali già in atto e dunque le informazioni potrebbero essere veritiere.

In questo caso, come vediamo qui sotto, c'è un'immagine promozionale che pubblicizza le varie edizioni retail di Flashback 2 con data di uscita fissata per novembre 2023 su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.

Flashback 2, un'immagine che sembra indicare l'uscita a novembre 2023

Il gioco è pubblicato da Microids e sembra avere almeno due diverse edizioni visibili nell'immagine in questione.

Oltre all'edizione Standard, quella illustrata qui sopra sarebbe la Limited Edition, che oltre al gioco completo comprende anche una confezione steelbook esclusiva e la colonna sonora in versione digitale.

Annunciato a maggio 2021, Flashback 2 è stato successivamente mostrato con un trailer e periodo di uscita dalla Summer Game Fest 2022, per poi essere rinviato l'estate scorsa al 2023. A questo punto attendiamo un annuncio ufficiale al riguardo.