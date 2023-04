Dead Island 2: scopriamo tutti i personaggi giocabili

Dead Island 2 è in arrivo il 21 aprile, quindi, manca davvero poco all'inizio del vostro viaggio a Hell-A, la versione di Los Angeles nel pieno dell'apocalisse zombie. Via abbiamo già raccontato di tutto ciò che ha in serbo per voi la Città degli Angeli e ora è il momento di analizzare i sei eroi, ognuno con abilità e potenziamenti unici, di cui potrete vestire i panni. Il gioco sviluppato da Dambuster Studios ed edito da Deep Silver ha scelto di tenere vivo lo spirito dei capitoli precedenti mettendo a disposizione di chi gioca sei personaggi, ognuno con due abilità che ne definiscono lo stile di combattimento, per poter personalizzare al massimo la propria esperienza. Dal nerboruto tank all'agile assassina passando per uno specialista del combattimento corpo a corpo e uno dello stealth, le opzioni non mancano e dei personaggi aggiuntivi verranno resi disponibili qualche mese dopo l'uscita per rinfrescare l'esperienza di gioco di Dead Island 2. In questo speciale sui sei ammazza-zombie disponibili al lancio di Dead Island 2 analizzeremo le abilità uniche e lo stile di gioco di ciascuno di loro per aiutarvi a scegliere il compagno di avventure ideale per affrontare Hell-A. A gioco iniziato sembra che non sarà possibile cambiare il personaggio principale quindi dovrete scegliere con attenzione, ma non temete: ogni protagonista ha due abilità uniche che vanno a sommarsi a quelle che tutti gli sterminatori di non morti possono sbloccare nel corso della campagna per personalizzare il proprio stile di gioco.

Amy: l’atleta paralimpica Per Amy la corsa è tutto, anche affrontando gli zombi. Restate in movimento e le sue abilità vi ricompenseranno con più danni e stamina Nata e cresciuta a Los Angeles, Amy è un'atleta paraolimpica che odia perdere e deve essere sempre in vantaggio rispetto ai suoi avversari. L'adrenalina è il suo pane quotidiano, quindi non stupisce che il suo stile di gioco sia tutto incentrato sulla stamina da utilizzare per restare sempre in movimento e non farsi mai colpire dagli zombie. La sua prima abilità innata si chiama Ottimo Lancio e permette a Amy di recuperare resistenza quando colpisce uno zombi lanciando un'arma. La sua seconda abilità, Divide et Impera, le fornisce un leggero aumento di tutti i danni quando attacca gli zombi isolati. La strategia, se sceglierete di giocare con lei, sarà quella di restare sempre in movimento, cercare di isolare i non morti e colpirli con qualcosa, qualunque cosa, per rigenerare la stamina e riprendere la corsa. Amy è rilassata, calma e concentrata quindi in sua compagnia vi aspettano missioni con tanto movimento, ma in cui è sempre tutto sotto controllo.

Jacob: lo stuntman Il caos e la furia cieca sono il pane quotidiano di Jacob che, con coltelli o armi da fuoco, saprà portare la giusta dose di distruzione in Dead Island 2 Da agente di cambio in giacca e cravatta nella City di Londra a stuntman di Hollywood con pochissimo senso del pericolo, Jacob vuole essere la rock star di Dead Island 2. Non manca anche un tocco di tipica eleganza inglese: la sua passione per Shakespeare vi farà innamorare del teatro grazie alle molte citazioni del drammaturgo che sciorinerà mentre massacra i non morti. Per sfruttare al meglio i suoi talenti non dovrete avere paura di adottare un approccio molto ravvicinato nel combattere gli zombie perché le abilità innate di Jacob premiano l'essere nel cuore della battaglia, circondati dai nemici. La sua prima abilità unica si chiama Ferocia e gli garantisce un leggero aumento dei danni cumulabile (quindi più ucciderete più sarete potenti) quando attacca i nemici in rapida successione. Se nella vostra furia vi ritroverete a corto di stamina, poi, potrete fare affidamento sulla sua seconda caratteristica unica: Vantaggio Critico. Grazie a questa abilità Jacob riceve un aumento moderato dei danni critici mentre la sua resistenza è bassa, così facendo ogni uccisione vi permetterà di recuperare vigore per ricominciare il massacro.

Ryan: lo spogliarellista Con Ryan la strategia di gioco è semplice, basta andare a tu per tu con uno zombie e godere dei benefici delle sue abilità innate Se fare il tank è il vostro pane quotidiano allora Ryan è l'ammazza zombie che fa per voi. Dall'alto dei suoi pettorali scolpiti potrete ammirare i talenti di questo ex spogliarellista in missione per salvare il suo fratello minore, rimasto intrappolato nella vicina città di Fresno prima dello scoppio dell'epidemia. I suoi muscoli sono la chiave del suo successo come disinfestatore di non morti e vi consigliamo di scegliere questo personaggio solo se siete intenzionati ad affrontare gli zombie faccia a faccia. La sua prima abilità si chiama Rappresaglia e gli fa ottenere un aumento moderato della forza quando usa una parata o una schivata per evitare un attacco. A questa si somma Su e Giù con la quale Ryan recupera salute ogni volta che abbatte uno zombie. Lo stile di gioco è presto fatto: avvicinatevi a un non morto, parate o schivate il suo primo attacco e sfruttate i danni bonus di Rappresaglia per abbatterlo. Anche se verrete colpiti una o due volte nel processo non preoccupatevi, avrete sempre Su e Giù a coprirvi le spalle.

Bruno: l’hacker Attaccare alle spalle e non farsi beccare sono le armi più efficaci di Bruno, lo specialista dello Stealth di Dead Island 2 I modi per essere bombastici e rumorosi non mancano in Dead Island 2 ma se preferite la via dello stealth, allora vi consigliamo di esplorare Hell-A in compagnia di Bruno, un tuttofare di Los Angeles che sa come passare inosservato. Il suo background da truffatore alla Robin Hood che smascherava chi faceva i soldi con la spam sul web gli ha insegnato ad avere sempre pronto un piano B se le cose dovessero andare male. Nel caso dovesse fallire anche quello, poi, può sempre contare sulle sue ottime abilità coltello alla mano. Per sfruttare al meglio i suoi potenziamenti Bruno ha bisogno di non essere visto. Con Pugnalata Alle Spalle, infatti, questo ammazza zombie ottiene un aumento moderato dei danni ma solo attaccando i nemici da dietro. Se dovesse venire beccato, però, grazie a Ritorsione Fulminea potrà aumentare la sua agilità e ridurre il tempo di carica degli attacchi pesanti delle armi corpo a corpo semplicemente evitando gli attacchi dei non morti con una parata o una schivata.

Carla: la motociclista Motociclista, meccanica e amante del rischio, Carla è un personaggio per chi vuole giocare a Dead Island 2 sempre sul filo del rasoio Se la vostra filosofia di vita è "a tanti rischi corrispondono ricche ricompense", allora Carla è l'eroina con cui vi divertirete di più per le strade di Hell-A. Questa ex motociclista acrobatica ha affrontato cerchi di fuoco, voragini del Grand Canyon e giri della morte, quindi l'apocalisse zombie non è poi una sfida così insormontabile. Se la sceglierete, preparatevi a vivere sul filo del rasoio perché con lei il divertimento comincia quando la sua saluta è pericolosamente bassa. Grazie alla sua abilità Disperazione, Carla ottiene un aumento moderato della robustezza mentre la sua salute è critica. Da vera metallara, poi, sente il richiamo del Pogo (la sua seconda abilità) grazie alla quale ottiene un leggero aumento dei danni quando è vicina a più zombi. Con lei gettarsi nella mischia assume un significato pericolosamente letterale quindi assicuratevi di aver portato pistole cariche e lame affilate se sceglierete di affrontare l'apocalisse di Los Angeles insieme a Carla.

Dany: la jammer Danny è senza dubbio un personaggio tuttofare che in Dead Island 2 saprà mettere a frutto le abilità imparate nei mosh pit dei concerti più duri d'Irlanda Estetica rockabilly, anima irlandese e modi decisamente poco gentili sono il marchio di fabbrica di Dany, la coloratissima ammazza zombie perfetta per chi ha fame di combattimenti strategici. Nata e cresciuta nella contea di Cork, in Irlanda, la sua passione per il roller derby e i concerti di musica più movimentati l'hanno trasformata in una roccia capace di farsi strada attraverso qualunque ostacolo. Odia il suo ormai ex lavoro da commessa ed è pronta a scatenare sui non morti tutta la rabbia repressa e le lamentele di centinaia di clienti. Le sue abilità incarnano lo spirito caotico ed energetico delle sue passioni rendendola una brawler perfetta per chi non vuole nascondersi per le strade di Hell-A. La sua Sete Di Sangue, infatti, le permette di recuperare salute quando uccide più zombi in rapida successione mentre con Folgorazione i suoi attacchi pesanti innescano una violenta esplosione all'impatto. Questo personaggio sembra un perfetto tuttofare per i molti combattimenti che dovrete affrontare in Dead Island 2 e una risorsa preziosa per chi ha fame di battaglia.