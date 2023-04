Halo: Microsoft conferma l'addio di Frank O'Connor, il franchise director

Dopo i primi avvistamenti attraverso il profilo LinkedIn del diretto interessato, è arrivata la conferma dell'uscita di scena di Frank O'Connor, che ha lasciato 343 Industries e Xbox Game Studios, abbandonando dunque il suo ruolo di franchise director di Halo, come riferito dalla stessa Microsoft.

Lo scorso fine settimana era emersa la possibilità che O'Connor, veterano della serie Halo e da tempo alla guida del franchise, potesse aver lasciato Microsoft, visto che nel suo profilo LinkedIn viene riferita la fine della sua occupazione presso 343 Industries ad aprile 2023 e l'inizio di un nuovo incarico da questo mese.



La conferma è arrivata da parte di Microsoft, attraverso Stephen Totilo, giornalista di Axios: Frank O'Connor ha lasciato 343 Industries e la stessa Microsoft per avventurarsi in qualcosa di completamente nuovo, in attesa di comunicazioni più precise al riguardo.

Frank O'Connor in scena nella webserie Halo: Forward Unto Dawn

"Ringraziamo Frank per tutti i contributi che ha dato alla serie Halo e gli auguriamo il meglio per il futuro", ha riferito Microsoft in una comunicazione ufficiale sulla questione. O'Connor ha lavorato su Halo per quasi 20 anni, a partire dal 2004.

Faceva parte di Bungie ed è stato tra i fondatori di 343 Industries, per portare avanti la serie sotto l'egida di Microsoft. In questi anni si è occupato della gestione del franchise in generale: più che dello sviluppo vero e proprio, si è trattato anche di gestire Halo in termini di serie multimediale anche tra libri, TV e altre iniziative.

Proprio di recente, è emerso che la serie ha portato 10 miliardi di dollari in ricavi nella sua storia, sebbene questo sia un dato aggiornato solo al 2019, dunque senza comprendere Halo Infinite e la serie TV di Paramount.