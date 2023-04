Halo: Frank O'Connor potrebbe aver lasciato Microsoft, è il franchise director

Secondo quanto emerso dal suo profilo LinkedIn, Frank O'Connor potrebbe aver lasciato 343 Industries e la stessa Microsoft, abbandonando dunque il suo ruolo di creative director sul franchise Halo.

La notizia ovviamente non è ufficiale, ma viene riportata da Windows Central come probabile sulla base dell'aggiornamento effettuato di recente nel curriculum di O'Connor su LinkedIn. In questo vediamo infatti che il ruolo di franchise creative director risulta concluso nell'aprile 2023, dopo 19 anni e 5 mesi all'interno di Microsoft.

Il nuovo ruolo non è ancora noto ed è individuato come "NA", a partire da marzo 2023, sempre nell'area di Seattle. In base a queste informazioni, sembra che O'Connor non faccia più parte di 343 Industries e nemmeno di Microsoft o Xbox Game Studios in generale, e si sia spostato su un altro lavoro ancora non annunciato.

Attendiamo ovviamente delle conferme ufficiali, ma l'idea è tutt'altro che assurda, considerando la profonda riorganizzazione interna che sta attraversando 343 Industries e che ha già portato all'uscita di scena di diverse figure chiave storiche per la serie, compresa l'ex-responsabile del team Bonnie Ross e Joseph Staten, figura storica per la serie.

Frank O'Connor è un altro elemento di lungo corso all'interno del franchise Halo, avendo fatto parte di Bungie e avendo lavorato alla serie a partire dal 2004, per poi passare a 343 Industries come uno dei fondatori del team. Più che sullo sviluppo attivo, O'Connor si occupata ormai principalmente della gestione generale del franchise per quanto riguarda gli aspetti narrativi anche sul fronte di libri, serie TV e iniziative parallele. Nel frattempo, Halo Infinite sta attraversando la sua Stagione 3: Echoes Within e prosegue il suo percorso.