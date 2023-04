Halo Infinite, Joseph Staten lascia Xbox, Microsoft conferma

Joseph Staten, il direttore creativo di Halo Infinite, nonché tra gli autori dei primi tre Halo, ha lasciato Xbox, come confermato da Microsoft a IGN.com. Nel messaggio, la compagnia non ha svelato la destinazione di Staten e non ha dato ragioni per l'addio.

Microsoft: "Siamo grati per i contributi di Joseph al franchise HAlo e a tutta Xbox. Gli auguriamo il meglio per la sua prossima avventura."

Staten stesso ha commentato la notizia su Twitter, spiegando: "Ciao gente, sto davvero lasciando Microsoft. Presto avrò più informazioni da darvi, ma per ora voglio solo ringraziare i miei colleghi di Xbox per la loro comprensione e il loro supporto, mentre sto per imbarcarmi in una nuova avventura."

Staten è uno dei nomi più noti tra quelli che hanno lavorato alla serie Halo, considerando il suo ruolo negli amatissimi Halo: Combat Evolved, Halo 2 e Halo 3. È stato anche sceneggiatore capo per Destiny, quando ancora era con Bungie.

Alla fine lasciò Bungie per unirsi a Microsoft, lavorando come direttore creativo senior. Inizialmente non era stato messo su Halo Infinite, ma sulla serie in generale per conto di Xbox Publishing. Nel 2020 però è stato chiamato a supervisionare Halo Infinite, quindi all'inizio di quest'anno era tornato in Xbox Publishing. Vedremo cosa farà in futuro.