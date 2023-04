Immortals of Aveum, la data d'uscita è stata svelata da un leaker?

La data d'uscita di Immortals of Aveum potrebbe essere stata svelata da un leaker, e visto che quest'ultimo è billbil-kun, praticamente una certezza per quanto riguarda le informazioni di questo tipo, possiamo prenderla decisamente per buona.

Il gioco sarebbe dunque atteso per il 20 luglio 2023, in attesa di un annuncio ufficiale che, a questo punto, potrebbe arrivare a breve. Annunciato ai TGA 2022 con un trailer, Immortals of Aveum è uno sparatutto in prima persona single player pubblicato da EA Originals, l'etichetta di EA dedicata alle produzioni indie.



Sapevamo che era atteso per il 2023 ma, nel frattempo, era praticamente sparito dai radar. In queste ore, billbil-kun ha scritto un tweet in cui comunica che l'uscita del gioco dovrebbe essere fissata per il 20 luglio 2023, e considerando che in precedenza la fonte è sempre stata perfettamente affidabile, possiamo tenere nella massima considerazione questa informazione.

Non si è ancora visto molto altro rispetto a quel trailer di presentazione iniziale che ha fatto la sua comparsa ai TGA 2022, tuttavia sembra che si tratti di uno sparatutto single player caratterizzato dalla presenza di magia, che influisce nel gameplay caratterizzando fortemente il mondo di gioco e il gameplay stesso.