Test Drive Unlimited Solar Crown: nuove immagini e dettagli per il gioco di guida open world

KT Racing e Nacon hanno pubblicato la prima newsletter ufficiale di Test Drive Unlimited Solar Crown, con nuove immagini e dettagli sull'interessante gioco di guida open world che emergono dal posto visibile su Steam.

L'idea degli sviluppatori è ricreare l'isola di Hong Kong in scala 1:1, quanto più vicina possibile alla realtà, con tutte le varie caratteristiche in termini di diversità ambientale e di tipologia di strade che si può trovare sull'isola in questione.

Un'ambientazione del genere consente di passare da stradine dell'antico centro storico a grandi autostrade, fino a vere e proprie mulattiere nelle zone costiere più selvagge.

Il modello di guida offerto da Test Drive Unlimited Solar Crown punta ad essere accessibile ma anche a fornire sfide per gli utenti più esperti, trovando dunque un compromesso tra arcade e simulazione. Oltre a questo sarà presente un sistema di meteo dinamico e un ciclo giorno-notte, con effetti che si faranno sentire anche sul modello di guida, soprattutto per quanto riguarda la pioggia.

Ci saranno circa 600km di strade da esplorare, con la scoperta di nuove zone che rappresenta una parte integrante del gameplay.

Test Drive Unlimited Solar Crown: una nuova immagine

Ci saranno 14 distretti da esplorare, ognuno caratterizzato da atmosfere tipiche e attività diverse a cui prendere parte. Tra queste ci sono gare multiplayer e altre sfide come le "speed trap" con gli autovelox sparsi nella mappa.

La mappa si presenterà molto densa di attività a cui prendere parte, ma sarà anche possibile semplicemente esplorare l'isola senza particolari pressioni, in base a come si vuole intraprendere il gioco. Test Drive Unlimited Solar Crown non ha ancora una data d'uscita ma è atteso per il 2023, in attesa di ulteriori precisazioni, dopo un primo rinvio effettuato già dal 2022 al 2023.

L'estate scorsa abbiamo visto il trailer "Together we Drive", poco dopo la presentazione ufficiale al Nacon Connect.