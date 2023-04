Halo: 10 miliardi di dollari in ricavi per la serie Microsoft

In base a fonti un po' traverse ma comunque affidabili, è emerso che la serie Halo ha generato 10 miliardi di dollari in ricavi per quanto riguarda videogiochi e vari prodotti d'intrattenimento collegati, con dati aggiornati ancora al 2019 e dunque senza considerare Halo Infinite e la serie TV di Paramount.

La notizia è stata riportata da TweakTown a partire dal profilo LinkedIn di Frank O'Connor, il quale sembra peraltro che abbia lasciato Microsoft e il suo ruolo di guida sul franchise, anche se la questione non è stata ancora confermata ufficialmente ma deriva proprio dal curriculum in questione.

Attraverso questo viene anche riportato che la serie Halo ha generato un totale di 6 miliardi di dollari in ricavi, ma sembra che questo dato sia decisamente poco aggiornato, visto che il profilo LinkedIn di Lillian Lehmann, Senior Business Manager di Microsoft, parla infatti di 10 miliardi di dollari per la serie.

I dati sono però aggiornati solo al 2019, dunque non prendono in considerazione le vendite e le operazioni degli ultimi quattro anni, dunque non conteggiano l'uscita di Halo Infinite né la serie TV di Halo da parte di Paramount. Continua dunque ad essere una delle più grandi serie videoludiche presenti sul mercato, in attesa di vedere se la ristrutturazione interna in corso presso 343 Industries possa portare a ulteriori evoluzioni.