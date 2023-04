RIDE 4: update 1.34 per PC e console disponibile, vediamone il peso e i primi dettagli

Milestone ha pubblicato oggi l'aggiornamento 1.34 di RIDE 4 per tutte le piattaforme (catalogato come versione 1.024 per PS5). Questo dovrebbe essere uno degli ultimi aggiornamenti per il gioco prima dell'uscita di RIDE 5.

Le uniche note della patch che sono state pubblicate finora provengono dalla cronologia degli aggiornamenti di RIDE 4 in versione PS4. La dimensione della patch su PlayStation 4 è di 4 GB e poco più e segnala semplicemente la presenza di "correzioni minori".

Al momento della scrittura di questa notizia non abbiamo una patch note più dettaglia e ufficiale a disposizione, quindi non sappia esattamente queste correzioni minori a cosa siano rivolte. Considerando però la premessa, non ci aspettiamo grandi cambiamenti.

Come sempre segnaliamo che il peso dell'aggiornamento può cambiare da versione a versione, quindi 4 GB e poco più di patch sono precisi unicamente per la versione PlayStation 4: su PC o Xbox potrebbe pesare di più o di meno, anche se non ci aspettiamo differenza gargantuesche.

Vi ricordiamo infine che è stato da poco annunciato RIDE 5: vediamone il trailer e la data di uscita; includerà anche lo split-screen locale!.