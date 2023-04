Resident Evil 4 Remake con le classiche inquadrature fisse: un video mostra come apparirebbe

Tra le grandi innovazioni apportate da Resident Evil 4 alla serie Capcom c'è stata l'introduzione dell'inquadratura in terza persona alle spalle del protagonista, cosa che ovviamente viene replicata anche in Resident Evil 4 Remake ma come apparirebbe il gioco con le classiche inquadrature fisse dei primi capitoli della serie? Un video mostra questa possibilità, con risultati anche notevoli.

I primi capitoli di Resident Evil erano caratterizzati da un particolare sistema di inquadrature fisse con telecamere poste ad angolature differenziate e stacchi tra una e l'altra durante gli spostamenti dei personaggi, che venivano controllati attraverso il sistema detto "tank controls", ovvero in base a dove questi guardavano.

Si tratta di una soluzione molto suggestiva e affascinante all'epoca, derivata probabilmente dall'ottimo esempio fornito già da Alone in the Dark, ma non molto funzionale sul fronte del gameplay, almeno all'aumentare dell'intensità dell'azione.

Resident Evil 4 ha stravolto questo paradigma introducendo l'inquadratura un terza persona alle spalle del protagonista e un gameplay decisamente più dinamico e veloce, come possiamo ben vedere anche in Resident Evil 4 Remake.

Tuttavia, i nostalgici continuano a domandarsi come potrebbe apparire un nuovo Resident Evil con il vecchio sistema di inquadrature, e il video pubblicato dallo youtuber Cycu1 risponde a questa curiosità mettendo in scena un Resident Evil 4 Remake caratterizzato proprio da tali telecamere, con risultati anche piuttosto interessanti, anche se ben poco funzionali al combattimento.