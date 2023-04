Naughty Dog: il Game Director Margenau dice che il prossimo gioco sarà anche il suo preferito

Se vi dovessero chiedere qual è il vostro gioco preferito di Naughty Dog, molto probabilmente pensereste a tutti i videogame dei "Cagnacci" che avete giocato e cerchereste quello che vi ha appassionato o anche solo segnato maggiormente. Se però fate questa domanda a Kurt Margenau la sua risposta sarebbe "il prossimo gioco". Queste sono le parole scritte da Margenau di Naughty Dog in risposta alla domanda posta da The Game Awards su Twitter.

Kurt Margenau è stato co-game director di The Last of Us Parte 2, così come Game Director di Uncharted L'Eredità Perduta e co-Lead Designer di Uncharted 4 La Fine di un Ladro ed è parte di Naughty Dog da oltre 14 anni. Si tratta quindi di una figura importante dell'industria e di Naughty Dog in particolar modo.

La parte più interessante della risposta di Margenau è che lo sviluppatore è attualmente al lavoro su un gioco non ancora noto di Naughty Dog in qualità di Game Director: sul suo profilo Twitter è infatti segnato che sta lavorando a ********. Possiamo anche supporre che non si tratti del gioco multigiocatore di The Last of Us (non ufficialmente chiamato Fazioni 2), in quanto - pur vero che non è noto il vero nome di tale gioco - si tratta di un progetto già svelato, quindi non sarebbe necessario nascondere il dettaglio.

Non è una novità che Margenau sia al lavoro su questo gioco non noto (dà circa un anno la sua bio su Twitter cita questo gioco senza nome), ma questo teaser non ha fatto altro se non attirare l'attenzione dei fan che hanno risposto in vari modi. In breve, i giocatori vorrebbero saperne di più. Possibile che queste parole del Game Director di Naughty Dog siano un primo teaser di un annuncio in arrivo durante l'anno, magari proprio ai The Game Awards?

Per ora non lo sappiamo e non sappiamo nemmeno se si tratterà di una nuova IP o di un nuovo capitolo di una delle sue saghe di punta della compagnia: Uncharted o The Last of Us. Speriamo che Margenau si apra maggiormente con qualche futuro tweet.

In attesa di altre notizie, vi lasciamo al nostro speciale dedicato a The Last of Us: il rapporto tra Joel ed Ellie, il vero capolavoro di Naughty Dog.