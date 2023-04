The Last of Us Parte I: il rapporto tra Joel ed Ellie, il vero capolavoro di Naughty Dog

Sappiamo bene perché esistono, ma dal punto di vista del consumatore i giochi in esclusiva rimarranno sempre una grandissima scocciatura. L'esclusività aiuta in diversi modi, questo è vero, ma arrivati a un certo punto ti impedisce di crescere ulteriormente. Fino a qualche tempo fa non era un gran problema, il business si autososteneva ben bilanciato, ma con i budget faraonici di oggi i videogiochi più famosi hanno iniziato ad avere bisogno proprio dello stesso pubblico di cui una volta potevano fare a meno. Anche per questo, una Sony che non avrebbe nessuna voglia di andare oltre PlayStation si è ritrovata quasi costretta a convertire le sue preziose esclusive su PC. L'ultima di queste conversioni è quella di The Last of Us Parte I, ovviamente nella sua splendida versione remake.

Ad alcuni vedere su un'altra piattaforma un gioco simbolo come quello Naughty Dog avrà fatto un male cane, mentre invece è un'occasione di straordinaria condivisione che dovreste vivere col sorriso sulle labbra, invece con quel broncio di chi si sente tradito. Finalmente un'altra grossa fetta di videogiocatori potrà vivere sulla sua pelle un'avventura che, piaccia o meno, ha segnato un'epoca. Non è tanto una questione di gameplay, in giro c'è roba molto più complessa, né di storia, ora la minaccia è fungina ma sempre di zombie parliamo. Il segreto di The Last of Us è infatti nei suoi protagonisti, Joel ed Ellie, che, almeno per una volta, non hanno superpoteri né vestono tutine attillate. No, i protagonisti di The Last of Us sono semplicemente umani, come noi.