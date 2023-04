PlatinumGames svela Cutie PT, un action a scorrimento con una VTuber, realtà o pesce d'aprile?

Come promesso nella giornata di ieri, PlatinumGames ha svelato la sorpresa che aveva in programma per i suoi fan. Si tratta di Cutie PT, uno "spettacolare action a scorrimento" con protagonista una Virtual YouTuber chiamata Shirogane PT, che è anche la mascotte ufficiale dello studio. Il gioco farà parte della Neo-Classic Arcade Shocking 10. Detto questo, tenete presente che potrebbe trattarsi solo di un pesce d'aprile.

Va detto tuttavia, che anche Sol Cresta era stata annunciato da PlatinumGames il primo di aprile del 2020. Tutti pensavano fosse uno scherzo ma l'anno successivo lo studio capitanato da Hideki Kamiya ha confermato l'esistenza del gioco, che poi è stato successivamente pubblicato su PC e console. Il primo di aprile del 2022 invece è stata presentata la Neo-Classic Arcade Shocking 10 una serie di titoli arcade dal gusto retro, di cui fanno parte sia Sol Cresta che Cutie PT.

Cutie PT è stato annunciato tramite un video pubblicato sul canale YouTube ufficiale di PlatinumGames che include un'insolita conferenza stampa con i membri di PlatinumGames vestiti come dei teppisti giapponesi vecchia scuola e un breve trailer di gameplay (al minuto 3:19 del video qui sotto) del gioco. Come possiamo vedere si tratta di uno shooter a scorrimento in cui vestiremo i panni di una versione chibi di Shirogane PT.

Per il momento non sono stati condivisi altri dettagli, dunque non sappiamo quando Cutie PT uscirà, su quali piattaforme... o se esiste veramente, dato che ribadiamo nuovamente oggi è il primo di aprile. Non ci resta dunque che attendere maggiori dettagli da PlatinumGames.

L'unica cosa certa è che ShiroganePT esiste davvero e ha il suo canale YouTube ufficiale, che potrete visitare a questo indirizzo.