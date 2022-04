PlatinumGames annuncia Neo-Classic Arcade Shocking 10, pesce d'aprile o ci potrebbe essere del vero?

PlatinumGames ha annunciato Neo-Classic Arcade Shocking 10, ossia lo sviluppo di ben dieci giochi classici (nove in realtà), che seguono l'appena pubblicato Sol Cresta. Naturalmente si tratta di un pesce d'aprile, come fa capire bene anche il video dell'annuncio che potete vedere qui di seguito:

Anche l'elenco dei giochi, diramato tramite comunicato stampa, non lascia trasparire niente di troppo serio:

Volume 1 - SOL CRESTA Free-Form Vertical Scrolling Shooting

Volume 2 - Galactic Badass Beat 'Em Up Action (WIP)

Volume 3 - Battle Action Block-Breaking Game (WIP)

Volume 4 - Sci-Fi Superhuman Soccer (WIP)

Volume 5 - Pt Spectacular Side-Scrolling Action (WIP)

Volume 6 - Constella-Style Side Scrolling Shooting

Volume 7 - High-Speed Action Racing (WIP)

Volume 8 - Dynamite Sexy Puzzle Game

Volume 9 - Ultimate Top-View Bastard Action (WIP)

Volume 10 - Apocalyptic Giant Robot Fighting (WIP)

Nonostante i toni dell'annuncio e nonostante sia evidentemente uno scherzo, ci sono alcuni elementi che fanno ritenere che dietro potrebbe esserci qualcosa di vero. Intanto la serie Neo-Classic Arcade è vera, così come il primo gioco dell'elenco: Sol Cresta. Inoltre non è stato annunciato ancora quale sarà il secondo gioco della stessa, che potrebbe nascondersi nei nove progetti apparentemente buffi dell'elenco, in realtà tutti riferimenti a giochi arcade realmente esistenti. Infine, bisogna considerare che proprio Sol Cresta fu annunciato il 1° aprile 2020 e confermato come un progetto reale il 1° aprile 2021.

Voi quale gioco dell'elenco vorreste vedere diventare realtà?