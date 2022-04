Kojima Productions cambia uffici, partono le speculazioni dei fan

Kojima Productions ha cambiato uffici. Hideo Kojima, il capo dello studio, ha pubblicato su Twitter delle foto per mostrare gli ambienti ormai vuoti e ricordare i momenti passati all'interno di quei luoghi, in cui è stato sviluppato Death Stranding.

Kojima: "Oggi è il giorno in cui diciamo addio all'ingresso, al corridoio di Ludens e alla cucina che ci ha ospitati per circa cinque anni. Mi vengono in mente moltissimi ricordi. Addio." Cosa c'è di strano in una compagnia che cambia uffici? Niente. Può capitare sia in caso di crescita, sia in caso di contrazione. Peccato che i fan non la pensino così.

Intanto alcuni hanno subito lavorato per trovare la nuova sede di Kojima Productions, individuandola nel distretto di Minato grazie a degli annunci lavorativi. Inoltre sono partite le speculazioni su di una possibile acquisizione da parte di Sony, visto che i nuovi uffici sembrano essere più grandi dei vecchi. In tanti hanno espresso tristezza per il cambio di sede, perché evidentemente si erano affezionati a quegli ambienti, più volte mostrati da Kojima in foto. Insomma, il povero Hideo non può nemmeno permettersi di cambiare uffici senza far partire una ridda di speculazioni.