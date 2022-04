Age of Empires 4: trailer presenta la Stagione 1, con match classificati e sfide con ricompense

Relic Entertainemnt ha presentato con un trailer la Stagione 1 di Age of Empires 4, intitolata "Festival of Ages", che introdurrà i match classificati 1vs1, sfide con ricompense, un tool di creazione e molto altro ancora.

La Stagione 1 di Age of Empires 4 verrà introdotta con il primo corposo aggiornamento del 2022 che sarà disponibile nel corso delle prossime settimane. La prima season inaugurerà i match classificati 1vs1 con ricompense esclusive in base al vostro piazzamento. Non mancheranno poi eventi a tempo limitato e sfide che una volta portate a termine vi ricompenseranno con vari oggetti per la personalizzazione.

L'update includerà anche un editor per creare mappe di gioco personalizzate in cui sarà possibile anche includere contenuti creati con le mod, nonché la modalità MegaRandom che, come suggerisce il nome, vi metterà alla prova con partite con elementi casuali. Inoltre l'aggiornamento apporterà alcune modifiche al bilanciamento, migliorie e correzzioni di bug più e meno noti.

Come accennato in precedenza, l'aggiornamento della Stagione 1 di Age of Empires 4 non ha ancora una data di uscita precisa, ma salvo imprevisti dovrebbe arrivare nel giro di poche settimane.