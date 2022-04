Resident Evil: le prime foto di un cortometraggio dagli autori di The Last Of Us: The First Of Them

Resident Evil: cortometraggio in arrivo da MnG Video

MnG Video, cui dobbiamo il bel cortometraggio amatoriale The Last Of Us: The First Of Them, è al lavoro su un cortometraggio dedicato alla serie Resident Evil, di cui possiamo vedere le prime foto.

Il cortometraggio, di cui non sappiamo ancora il titolo completo, sarà girato da Mariano Caterinozzi. Sarà basato su di una storia originale ambientata in Europa tra i fatti del primo e del secondo capitolo. Per ora non ci sono dettagli sulla trama, a parte che la Squadra Stars incontrerà non poche difficoltà.

Le foto mostrano alcuni momenti sul set. Ad esempio in una possiamo vedere uno zombi in azione, in un'altra la Squadra Stars impegnata in una qualche operazione e in un'altra ancora un momento in cui un'attrice viene preparata per girare.

Vista la qualità di The Last Of Us: The First Of Them, la speranza è quella di avere un buon cortometraggio amatoriale da vedere. Il periodo di pubblicazione è ancora incerto, ma MnG Video sta lavorando perché sia il prima possibile.