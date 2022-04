Ghost of Tsushima Director's Cut: offerta Amazon di Primavera al 38% di sconto

Le offerte Amazon di Primavera ci permettono di acquistare Ghost of Tsushima Director's Cut in versione PS4. Lo sconto segnalato è del 38%, ovvero di 27.01€. Il prezzo pieno per Ghost of Tsushima Director's Cut per PS4 è 70.99€. Il prezzo attuale è uno dei migliori degli ultimi mesi. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. La versione PS5 del gioco, invece, non è attualmente disponibile con un vero sconto: il prezzo è quello solito.

Ghost of Tsushima Director's Cut include il gioco base, l'espansione Isola di Iki - che amplia la storia del gioco - e la modalità multigiocatore online Leggende.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Ghost of Tsushima: Director's Cut è l'edizione definitiva di un gioco che, se non lo avete ancora fatto, vale certamente la pena provare. Sucker Punch ha fatto un ottimo lavoro con l'originale e qui va a rifinirlo, in particolare per quanto riguarda l'implementazione del feedback aptico. Se sotto il profilo grafico non c'è una differenza troppo netta con la versione PS4 (pur restando percettibile) è il binomio risoluzione/fps a farlo brillare. A ciò va ad aggiungersi l'Isola di Iki, un buon DLC che chiude la questione in sospeso del passato di Jin, dando alcuni retroscena sul padre e sul rapporto tra loro, dimostrandosi molto piacevole sebbene affrettata sul finale. Le storie secondarie che arricchiscono l'avventura, le poche tecniche aggiuntive, le sfide e tutti gli altri piccoli elementi di gameplay danno il giusto apporto al DLC senza allungarne il brodo in modo forzato. Ghost of Tsushima: Director's Cut è senza dubbio la miglior versione del gioco finora."

Un'ambientazione di Ghost of Tsushima Director's Cut

