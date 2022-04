PlayStation Store: Crusader Kings 3 e Weird West

Non è finita qui: arrivano questa settimana anche l'attesa espansione The Kaito Files per Lost Judgment, l'horror game ispirato al folklore giapponese Ikai e la versione next-gen di Tropico 6 , l'ultimo episodio della celebre serie strategica prodotta da Kalypso in cui dovremo vestire nuovamente i panni di El Presidente.

Abbiamo poi l'uscita di Weird West , l'action RPG firmato Wolfeye, il nuovo team di sviluppo dell'ex Arkane Raphael Colantonio, che ci catapulta in un'interpretazione alternativa del selvaggio west di matrice dark fantasy, al comando di una squadra di pistoleri che non si tirano indietro neppure di fronte alle minacce più insidiose e sorprendenti.

Lo strategico sviluppato da Paradox Interactive, che tanto aveva entusiasmato gli appassionati del genere su PC, approda su PlayStation 5 con un'edizione che vanta gli stessi, corposi contenuti del pacchetto originale ma un'interfaccia ridisegnata per i controller, in grado di rendere l'esperienza ugualmente divertente e appassionante.

Settimana interessante, quella che si appresta a concludersi, per il PlayStation Store . Dopo l'importante annuncio del nuovo PlayStation Plus, con i suoi tre piani in abbonamento che includeranno, nei tier più costosi, anche un'ampia selezione di giochi per PS5 e PS4, assistiamo infatti all'atteso debutto della versione console dell'eccellente Crusader Kings 3 .

Come avrete letto nella nostra recensione di Crusader Kings 3: Console Edition , il risultato finale è un prodotto terribilmente affascinante e duraturo , senza dubbio diverso dal solito, che rivela nuovi aspetti anche dopo aver già macinato decine di ore e che si propone dunque di accompagnarvi in un'avventura lunga e coinvolgente.

L'impianto si conferma profondamente ricco e sfaccettato anche su PS5, con una componente narrativa importante, un inedito focus sulle dinastie che rinnova l'esperienza rispetto ai precedenti capitoli e un gameplay caratterizzato da meccaniche strategiche complesse e sfaccettate, che tuttavia risultano ampiamente digeribili e sorprendentemente immediate in questa Console Edition.

L'attesa non è stata breve, ma finalmente ci siamo: Crusader Kings 3 (PS5, 49,99€ ) è disponibile anche sulla piattaforma next-gen Sony, con un'edizione che non si risparmia in termini di contenuti e che dunque ci consegna la stessa, straordinaria esperienza RPG che gli utenti PC hanno tanto apprezzato, ma con un' interfaccia ridisegnata per i controller e qualche funzionalità aggiuntiva come la modalità automatica.

Rispetto alla tradizione degli action RPG con visuale dall'alto a tre quarti, il titolo di Wolfeye introduce un grado d' interazione ambientale inedito e un motore fisico sofisticato , che consente di mettere in campo svariate strategie durante le fasi di combattimento e finanche di procedere silenziosamente, in maniera stealth, per eliminare alcuni nemici senza allertare i loro compagni.

Realizzato da Wolfeye, il team fondato da Raphael Colantonio dopo l'addio ad Arkane Studios, Weird West (PS4, 39,99€ ) approda finalmente su PlayStation 4 per catapultarci in uno scenario molto particolare, ovverosia una reinterpretazione in chiave fantasy del selvaggio west in cui i cowboy si trovano ad affrontare minacce sovrannaturali fra mostri e magia.

Lost Judgment: The Kaito Files

Lost Judgment: The Kaito Files, il protagonista Masaharu Kaito

In maniera del tutto inedita per le produzioni del Ryu Ga Gotoku Studio, Lost Judgment ha ricevuto un'espansione narrativa che ci mette per la prima volta nei panni di Masaharu Kaito, l'amico e socio dello scaltro investigatore privato Takayuki Yagami, impegnato in un'indagine fortemente personale mentre il suo collega è via per lavoro.

The Kaito Files (PS5 e PS4, 29,99€) offre insomma un punto di vista alternativo rispetto a quello che abbiamo apprezzato nella campagna principale e di cui abbiamo parlato nella recensione di Lost Judgment. Kaito è infatti un personaggio notoriamente burbero e dedito all'azione, un ex Yakuza che tuttavia nasconde dei segreti e si troverà costretto a rivelarli per l'occasione.

Lost Judgment: The Kaito Files, una sequenza di combattimento

Un uomo gli chiede di scoprire cosa sia davvero successo a sua moglie Mikiko, scomparsa due anni prima e data per morta, e ha scelto Kaito non a caso: lui e la donna hanno avuto una lunga relazione prima che gli affari della famiglia Matsugane rovinassero per sempre il loro rapporto. Sentendosi troppo coinvolto, Kaito in un primo momento rifiuta il caso, ma poi qualcuno lo convince a ripensarci.

Ambientata nel tradizionale distretto di Kamurocho, a Tokyo, l'espansione introduce alcune novità tanto sul fronte dei combattimenti, grazie agli stili peculiari del nuovo protagonista, tanto su quello delle indagini, con Kaito che ricorre anche al fiuto e all'udito per individuare prove e indizi sulle scene del crimine.