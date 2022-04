Volante Logitech G29 Driving Force in offerta Amazon di Primavera, con pedaliera

Le offerte Amazon di Primavera ci permettono di acquistare il volante da corsa con pedaliera Logitech G29 Driving Force, compatibile con PC, Mac, PS4 e PS5. Lo sconto è del 51%, ovvero di 210.90€. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questo volante con pedaliera è 409.90€. Il prezzo attuale è il migliore dell'anno in corso. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Logitech G29 Driving Force è compatibile con PC, Mac, PS4, PS5 e anche PS3. Il volante è fatto in acciaio inossidabile e vera pelle cucita a mano; permette una rotazione di 900° come una vera ‎auto da corsa Ferrari F1. I pedali a pavimento sono regolabili e dispongono di ritorno ‎di forza a 2 motori. Dispone di un cambio a H a sei velocità con leva corta e retromarcia a ‎pressione verso il basso che permette di cambiare le marce in modo rapido e preciso.

