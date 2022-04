DNF Duel: trailer confronta le animazioni con Dungeon Fighter Online, l'open beta inizia tra poco

Nexon e gli studi Neople, Arc System Works e Eighting hanno pubblicato un nuovo trailer di DNF Duel a poche ore dall'inizio della seconda open beta per PS5 e PS4 che confronta le animazioni con le loro controparti di Dungeon Fighter Online, il gioco su cui è basato il picchiaduro.

Nel filmato vediamo vari personaggi, tra cui il Berserker, la Inquisitor e la Dragon Knight, mentre si esibiscono nelle loro mosse più iconiche sia in DNF Duel che nell'originale Dungeon Fighter Online, action MMORPG molto in voga in Asia.

Come accennato in apertura il nuovo trailer arriva giusto a poche ore dall'inizio della seconda open beta gratuita su PS5 e PS4 di DNF Duel, che si svolgerà per la precisione dalle 04:00 italiane di sabato 2 aprile fino alle 23:00 di lunedì 4 aprile. Si tratta di un'ottima occasione dunque per provare con mano il nuovo picchiaduro di Arc System Works prima del lancio previsto per quest'estate.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che DNF Duel sarà disponibile per PS5, PS4 e PC (via Steam) a partire dal 28 giugno 2022. Al momento non è prevista un'open beta per PC. Se ancora non lo avete visto, ecco il trailer con protagonista Ghostblade.