RIDE 5: trailer e data di uscita, include split-screen locale ed è solo per PS5, Xbox Series e PC

Milestone ha annunciato ufficiale RIDE 5, il suo nuovo gioco di simulazione di corse su due ruote. Sarà disponibile dal 24 agosto 2023 su PC (Steam ed Epic Games Store), PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Tra le novità di RIDE 5 vi è la presente di un narratore nella modalità carriera che introdurrà gli eventi e accompagnerà i giocatori durante il loro percorso di guida. La carriera includerà quattro pacchetti di corse principali e i progressi saranno tracciati da una classifica. La carriera includerà 10 rivali con personalità, sfondi ed estetica propri. Non mancheranno una serie di sfide secondarie, con 200 eventi giocabili. Ci saranno poi le gare Endurance con funzione di salvataggio e riavvolgimento in gara così da dare al giocatore maggiore controllo e flessibilità sulla sessione di gioco. Ci saranno poi modalità per le gare singole e a tempo.

RIDE 5 proporrà anche dei miglioramenti tecnologici che sfrutteranno le console di attuale generazione. Per la prima volta, ci sarà un Sistema Meteo Dinamico, che calcolerà in tempo reale la temperatura della pista e dell'aria per generare un cambiamento climatico realistico durante le gare. Anche lo Sky System è stato modificato, passando da una tecnologia 2D basata su foto reali a nuvole volumetriche 3D per garantire un risultato visivo più coinvolgente. Anche la fisica delle moto è stata migliorata, partendo dall'interazione tra pilota e moto e passando alle diverse velocità di inclinazione per ogni categoria di moto.

Il multigiocatore di RIDE 5 è stato potenziato e la modalità Online permetterà di fare cross-play tra console (PlayStation 5 vs Xbox Series X|S) e tra diverso store PC (Steam vs Epic Games Store). Inoltre ci sarà anche lo Split-screen per giocare in cooperativa locale: non era presente nel gioco dai tempi di RIDE 2.

A questo si aggiunge la modalità Race Creator che permette di creare le proprie gare, scegliendo quali tipi di categorie di moto ammettere alla competizione, selezionando gli avversari e i tracciati dell'IA, creando nuove livree da zero e decidendo persino il sistema di punteggio e di regole. Con RIDE 5 i giocatori potranno personalizzare moto, tute e caschi. Potranno condividere le loro creazioni online, anche tra piattaforme diverse.

Infine, viene confermato che vi sarà un grande set di impostazioni di accessibilità per aiutare alla guida i meno esperti, con freni e curve assistiti, sterzo e acceleratore automatici, traiettoria ideale e molti altri parametri per padroneggiare anche i tracciati più difficili.