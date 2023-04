Diablo 4 non avrà una beta pubblica dedicata all'endgame prima del lancio

Joseph Piepiora - Associate Game Director presso Blizzard - è stato intervistato da PCGamesN e ha svelato che non vi sarà una beta pubblica per l'endgame di Diablo 4.

"In passato abbiamo realizzato una beta endgame in cui abbiamo avuto modo di verificare una versione delle caratteristiche [endgame] di cui stiamo parlando oggi, e abbiamo ricevuto un sacco di ottimi feedback da quel test beta chiuso", ha dichiarato Piepiora durante l'intervista su Diablo 4. Tale beta era stata resa disponibile solo a persone vicine alla compagnia e a un gruppetto di fan storici.

"In futuro non abbiamo in programma una beta endgame prima del lancio del gioco, ma stiamo continuando a fare test interni su queste caratteristiche mentre ci avviciniamo sempre di più alla data di lancio del 6 giugno" di Diablo 4.

Questo significa che il largo pubblico non avrà modo di provare le fasi più avanzate del gioco a meno di non compararlo e lanciarsi nell'avventura offerta da Diablo 4.

Nel nostro provato vi abbiamo spiegato che "I ragazzi di Irvine dovranno trovare una quadra praticamente impossibile, ma questo è solo un altro degli ostacoli che Diablo 4 dovrà superare nella sua corsa all'uscita. I continui bilanciamenti di Blizzard in tutti i suoi giochi - dai Diablo a World of Warcraft, passando per Heroes of the Storm, Hearthstone e Overwatch - sono oggetti di meme e ironia spicciola da sempre, ma in questo caso si tratta anche di capire a che tipo di pubblico vuole rivolgersi Diablo 4: a un'utenza più casual, come fece il suo predecessore nel 2012, o a quello zoccolo duro che ha cercato altrove la cura morbosa per i particolari? Ed è possibile, oggi, una rotta di mezzo che Blizzard possa riuscire a navigare in un settore che si fa sempre più confuso, complicato e difficile da soddisfare?"