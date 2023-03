Diablo 4, abbiamo giocato la prima open beta dell'atteso action GDR di Blizzard

Quella di Diablo è infatti un'eredità scomoda, sospesa tra i gloriosi traguardi dei suoi antenati e le odierne responsabilità di Blizzard nei confronti non solo dei suoi fan, ma anche di sé stessa. Atteso da più di dieci anni - soprattutto da chi non aveva riconosciuto nel terzo Diablo il sequel che avrebbe voluto - Diablo 4 dovrà superare una vera e propria corsa a ostacoli per conquistare un pubblico che è cambiato, si è fatto più smaliziato e non si accontenta più dei marchi. Abbiamo giocato la prima open beta di Diablo 4 per cercare di capire con cosa abbiamo a che fare.

Che le beta pubbliche servano a testare ulteriormente un videogioco ormai non ci crede più neanche Blizzard . In teoria, bisognerebbe giocarle con questa mentalità, segnalando i problemi tramite l'apposito modulo, ma provate a immaginare quanti ticket inutili devono ricevere ogni giorno gli sviluppatori, tra segnalazioni genuine e lamentele assurde. Così le beta, ormai, pur svolgendo ancora ufficialmente quel ruolo, servono anche e soprattutto a uno scopo superiore: sondare l'umore del pubblico offrendogli, al contempo, un goloso antipasto della portata principale. E non ci viene in mente nessun altro titolo che ne abbia più bisogno di Diablo 4.

E va bene così, perché queste prime ore di Diablo 4 ci hanno dimostrato che Blizzard non intende minimamente snaturare il suo marchio di punta - insieme a World of Warcraft , ma forse anche di più - ma semplicemente ammodernarlo. Ingrandirlo. E attualizzarlo.

Insomma, le attività non mancano già ai primissimi livelli di gioco, ma si somigliano un po' tutte e ruotano comunque intorno al combattimento. Il ché non è necessariamente un male, perché Diablo è prima di tutto un GDR d'azione isometrico che appartiene a un genere sempre più raro e mirato. E proprio per questo è impossibile giocare questa beta senza guardare o ripensare a quanto è stato proposto negli ultimi anni. Da Path of Exile a Lost Ark, passando per titoli meno riusciti come Wolcen, i giochi "à la Diablo" si sono susseguiti sporadicamente e ciascuno di essi ha cercato di dire la sua in modo significativo, qualche volta riuscendoci e molto più spesso no. In questo senso, si sono rovesciate le parti: stavolta sembra essere stata Blizzard a prendere un po' qua e un po' là, e così facendo è pure tornata sui suoi passi, come dimostrano i nuovi alberi delle abilità che rigettano le semplificazioni introdotte in Diablo III per abbracciare un modello più vicino a quello di Path of Exile. Al contempo, la componente MMO ricorda l'ecosistema di Lost Ark, però ridimensionato all'estensione di Sanctuarium: pur vasto che sia, tanto da includere le cavalcature per agevolare gli spostamenti, il mondo di Diablo 4 non è certo l'Arkesia che Smilegate e Tripod Studio hanno costruito negli anni.

Un problema che abbiamo fiutato, in queste prime ore di gioco, è stata però la varietà dei suddetti contenuti. Fermo restando che Diablo (IV) è un gioco che si esprime soprattutto nel suo endgame - che a onor del vero sembrerebbe essere davvero ricco, in base a quanto anticipato - dobbiamo ammettere di aver riscontrato un'eccessiva standardizzazione degli obiettivi perseguibili nelle prime ore di gioco: escludendo la campagna principale, si tratta perlopiù di accettare e completare missioni secondarie che ricordano anche troppo le "fetch quest" negli MMORPG vecchia scuola, partecipare a eventi occasionali che si somigliano un po' tutti oppure sgominare i nemici nelle spedizioni (i dungeon) che si trovano praticamente in ogni angolo della mappa e che ricompensano il giocatore soprattutto con gli Aspetti, un nuovo "collezionabile" destinato a diventare parte integrante del gameplay.

Il passaggio a una formula che potremmo definire MMO-lite, con tanto di pseudo open world, ci ha colto inizialmente alla sprovvista, dopo un imbarazzante numero di ore passate perlopiù in solitudine nelle mappe delimitate di Diablo III, ma bisogna ammettere che Blizzard sembrerebbe averci visto giusto: la natura continuativa di questa nuova iterazione di Sanctuarium ha un sapore più moderno rispetto al passato e promuove l'esplorazione, ingolosendo il giocatore in cerca di attività, nemici da massacrare e bottini da depredare.

La versione che Blizzard ha proposto per questa prima beta aperta è pressoché identica, almeno contenutisticamente parlando, a quella che abbiamo avuto occasione di testare lo scorso autunno, quando vi abbiamo raccontato tutto quello che c'è da sapere su Diablo 4 e sulle sue caratteristiche più importanti. In questa occasione, come allora, abbiamo potuto giocare soltanto tre classi - Barbaro, Incantatore e Tagliagole - mentre per le altre due, cioè il Druido e il Negromante, dovremo aspettare il prossimo weekend. In generale, però, è stato possibile raggiungere solo il livello 25 e completare l'Atto I della storia, esplorando unicamente la gigantesca mappa delle Vette Frantumate: anche così, Diablo 4 promette di essere un titolo mastodontico e ricchissimo di contenuti, sfide e obiettivi.

Diablo 4 è al passo coi tempi

Diablo 4, l'interfaccia è sempre pulita, chiara e leggibile

Le intenzioni di Blizzard sono chiarissime fin dai primi minuti di un gioco che ricorda molto più Diablo II che il terzo episodio: accusato di essere troppo colorato e "cartoonesco", Diablo III è stato guardato di sottecchi da una buona parte degli appassionati. Quelli di Irvine sembrerebbero aver incassato il colpo, facendo ammenda con un titolo molto più opaco in termini cromatici, più cupo e gritty, cioè sudicio, sporco e sanguinolento. È anche molto più attuale da un punto di vista meramente visivo: i modelli 3D sono dettagliatissimi, massicci e animati splendidamente, e l'atmosfera è in generale ancora più inquietante, oppressiva e minacciosa. Anche uscendo alla luce del sole, negli spazi aperti delle Vette Frantumate, Diablo 4 resta un titolo grigio e realistico, in cui i particellari che caratterizzano incantesimi e abilità appaiono più contenuti ma non meno curati.

Visivamente, insomma, Diablo 4 ci ha fatto un'ottima impressione, al netto di alcuni problemi tecnici che affliggevano questa versione. Se escludiamo le code - lunghissime il primo giorno, praticamente sparite dal secondo in poi dopo l'intervento tempestivo di Blizzard - abbiamo avuto il dubbio di giocare una versione ancora acerba o forse proprio antiquata. Il codice non ci è apparso ottimizzato come avrebbe dovuto, e lo stuttering significativo su diverse configurazioni, specialmente quando si rientra nella città di Kyovashad e ci si ritrova in mezzo agli altri giocatori, ha rafforzato i nostri sospetti.

Diablo 4, la schermata di creazione del personaggio

Per fortuna la nutrita schiera di impostazioni rivela un gioco scalabile a più livelli, e possiamo solo sperare che già la prossima open beta - che sarà veramente open, cioè aperta a tutti i giocatori, che abbiano preacquistato Diablo 4 oppure no - rappresenti maggiormente il prodotto in uscita tra un paio di mesi. Quello che Blizzard, tuttavia, non riuscirà a rivedere in tempo è la colonna sonora che, in tutta sincerità, non ci è sembrata particolarmente memorabile: l'atmosfera che crea è quella giusta, e spesso accompagna in modo efficace l'esplorazione, ma non c'è una sola traccia che ci sia rimasta impressa o che ci abbia colpito in modo particolare.

Fortunatamente va detto che questa mancanza non ha inciso in maniera importante sull'esperienza, che peraltro ci ha colpito positivamente anche nella narrativa: la nuova storia portante, che ci coinvolge nella faida tra l'arcangelo Inarius e la demoniaca Lilith, affonda le radici nella mitologia della saga ed esplora il cosiddetto Conflitto Eterno in cui è intrappolato Sanctuarium.

I dialoghi sono ben scritti e le scene d'intermezzo girate con sorprendente piglio cinematografico; siamo proprio a un altro livello rispetto alla sciatta presentazione narrativa di Diablo III, e già il primo Atto di questo quarto episodio si mantiene interessante per tutta la sua durata, introducendo personaggi enigmatici e piazzando qualche colpo di scena prevedibile ma efficace. La beta è ancora completamente doppiata in inglese, e solo parzialmente localizzata in italiano, ma sul fronte della narrativa possiamo ritenerci soddisfatti solo solo per il fatto che ci sentiamo genuinamente curiosi di scoprire dove andrà a parare la storia.