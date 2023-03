JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R: data di uscita del DLC con Keicho Nijimura

Il publisher Bandai Namco e gli sviluppatori di CyberConnect2 hanno svelato che il roster di JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R si espanderà con il DLC di Keicho Nijimura, che sarà disponibile a partire da venerdì 24 marzo 2023.

I giocatori che invece hanno acquistato il Season Pass, in vendita al prezzo di 19,99 euro, potranno accedere a questo contenuto aggiuntivo con due giorni di anticipo, ovvero il 22 marzo. Di seguito trovate il trailer pubblicato poche ore fa da Bandai Namco, che ci offre un assaggio dello stile di combattimenti di Keicho Nijimura e del suo potere Stand "Bad Company".

Keicho Nijimura è un personaggio che appare nella quarta parte de Le Bizzarre Avventure di JoJo, intitolata Diamond is Unbreakable". Il suo Stand gli permette di controllare un esercito di soldatini di plastica giocattolo, armati fino ai denti con veri strumenti di morte.

Vi ricordiamo che JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R è disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Al momento è incluso anche nel catalogo di PC e Xbox Game Pass. Se ancora non lo avete fatto, ecco la nostra recensione del picchiaduro.