TTK Games è il nuovo studio fondato da Lars Gustavsson, storico director di Battlefield

Secondo quanto riportato sulle pagine di Insider Gaming da Tom Henderson, Lars Gustavvson, storico director della serie Battlefield, ha fondato un nuovo studio di sviluppo chiamato TTK Games.

Stando ai primi dettagli, la sede della compagnia è situata a Stoccolma in Svezia. Lo studio sarebbe stato formato nell'aprile del 2022 e registrato nel novembre dello stesso anno. Per il momento non sono noti altri dettagli, ma possiamo presumere che "TTK" sia l'acronimo di "Time-to-Kill", un termine utilizzato negli sparatutto per indicare quanto tempo impiega un'arma a eliminare un avversario. Se così fosse allora è probabile che lo studio miri principalmente al mercato degli FPS, ma questa è solo una supposizione.

Lars Gustavsson ha lasciato DICE lo scorso settembre, dopo 22 anni di carriera. La sua è stata una defezione di grande importanza, in quanto ha lavorato come creative director della serie Battlefield fin dai suoi albori.

Attualmente le redini della serie sparatutto di EA sono affidate all'ex boss di Call of Duty Byron Beede e da Vince Zampella di Respanw Entertainment, che avranno il compito di creare un "universo di connesso" di Battlefield, composto da progetti e giochi differenti.