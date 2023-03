Steam: un sistema di note in-game è in arrivo, secondo il creatore di SteamDB

Valve sarebbe al lavoro su un sistema che permette di "prendere appunti all'interno dei giochi". L'informazione arriva da Pavel Djundik, creatore di SteamDB e noto dataminer di Steam. Il sistema sarebbe in arrivo all'interno della libreria di Steam e anche sul web.

Non è chiarissimo cosa voglia dire "prendere appunti", ma la traduzione più letterale del commento è probabilmente quella corretta. Potrebbe essere un sistema che permette di scrivere delle note private e di legarle a uno specifico gioco. Sarebbe un modo per segnarsi informazioni di cui il gioco non tiene traccia, senza doverlo fare a mano su un foglio di carta.

Pensate ad esempio a un gioco come Elden Ring, che non tiene traccia delle missioni dei personaggi: con un sistema di note sarebbe possibile segnarsi cosa un certo NPC ci ha chiesto di fare, senza il rischio di perdere foglietti in giro. Potrebbe essere particolarmente utile soprattutto su Steam Deck, visto che in movimento non è semplice fermarsi e segnare qualcosa su un taccuino o anche solo nelle note dello smartphone. Inoltre, per chiunque gioca su più dispositivi, poter avere le note sempre a portata ovunque si trovi tramite il cloud è un vantaggio non da poco.

Va anche notato che questo tipo di funzione è stata richiesta dai giocatori di Steam più volte negli anni: sin dal 2018 vi sono post sul forum di Steam o sul sub-reddit dedicato alla piattaforma di Valve che suggeriscono l'inserimento di qualcosa di simile.

Oltre a questo, Djundik afferma che Valve sta anche lavorando a un sistema di notifiche desktop simile a quello dell'app mobile. Pare che sia però ancora un lavoro in corso.

Vi ricordiamo infine che sono iniziati i Saldi Primaverili 2023 con tantissimi giochi in offerta.