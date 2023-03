PlayStation Store, le nuove offerte sui giochi PS5 e PS4 di marzo 2023

Le offerte del PlayStation Store continuano a marzo 2023 grazie al ritorno della promozione Selezioni Essenziali, che fino alla fine del mese consentirà di acquistare giochi PS5 e PS4 a prezzi mai così convenienti, e soprattutto introduce diversi titoli al primo sconto in assoluto. È certamente il caso del controverso Forspoken, con il suo sistema di combattimento spettacolare, ma una narrazione sgangherata, e dell'ottimo One Piece Odyssey, ennesima trasposizione del manga di Eiichiro Oda che punta anche in questo caso su di una storia inedita e scontri regolati da un sistema a turni. Rientrano però negli sconti anche Marvel's Midnight Suns, dagli autori di XCOM, nonché l'affascinante Crusader Kings 3, il frenetico e spettacolare Sonic Frontiers e infine Yakuza: Like a Dragon, il capitolo che ha rivoluzionato la serie SEGA cambiando protagonista, ambientazione e gameplay.

Forspoken Forspoken, una sequenza di combattimento a base di fuoco Primo sconto in assoluto e prezzo più basso di sempre per Forspoken: l'action adventure prodotto da Square Enix è disponibile a 53,59€ anziché 79,99€, per un risparmio del 33%. Il gioco ci mette nei panni di Frey Holland, una ragazza americana che sta vivendo un periodo davvero complicato e, come se non bastasse, dopo il ritrovamento di un misterioso braccialetto viene trasportata nel mondo di Athia. Giunta all'interno di questo scenario tramite un portale, Frey scopre che il bracciale è dotato di una coscienza e le parla, tanto che decide di chiamarlo "Cuff", ma soprattutto le dona la capacità di utilizzare la magia per difendersi dalle tante insidie che sembrano nascondersi dietro ogni angolo di Athia, fra persone trasformate in mostri e inquietanti streghe. Nella recensione di Forspoken abbiamo parlato in maniera positiva del sistema di combattimento e della maniera in cui la protagonista si muove all'interno dell'ambientazione, molto veloce e dinamica, sottolineando però al contempo i limiti del comparto narrativo e di una struttura open world piuttosto tradizionale. La sensazione è che gli autori abbiano per qualche motivo dovuto affrettare la storia e chiuderla all'improvviso, con tutte le conseguenze del caso, senza essere capaci di consegnarci uno scenario in grado di regalare particolari soddisfazioni durante la fase esplorativa. Se tuttavia eravate curiosi di provare il gioco, lo sconto può senz'altro farvi comodo.

One Piece Odyssey One Piece Odyssey: Sanji, Zoro, Nico Robin e Usop Anche nel caso di One Piece Odyssey ci troviamo di fronte alla prima promozione di sempre, dunque l'ultima avventura tratta dalla popolarissima opera di Eiichiro Oda può essere vostra alla cifra più bassa finora, nello specifico 48,99€ anziché 69,99€ per uno sconto pari al 30%. Ebbene, stando alla nostra recensione di One Piece Odyssey, è decisamente il caso di approfittare di questa occasione. Il perché è presto detto: il gioco è dotato di un ottimo sistema di combattimento a turni, ricco di spessore strategico e sequenze spettacolari, nonché di un'abbondante dose di fanservice realizzato con attenzione. La fase esplorativa è composta da dungeon sempre affascinanti e ricchi di sorprese, ma non mancano neppure impegnativi combattimenti contro alcuni dei personaggi più iconici della serie.

Marvel's Midnight Suns Marvel's Midnight Suns, Blade e Captain America in azione Spiace scoprire che Marvel's Midnight Suns non ha ottenuto il successo sperato, ma magari questa seconda promozione potrà rilanciare le vendite dello strategico a turni firmato Firaxis, che lo meriterebbe senz'altro. Disponibile attualmente a 39,99€ anziché 79,99€, con uno sconto quindi del 50%, il nuovo titolo dagli autori di XCOM vanta un grande spessore e tanta sostanza. Quando la malvagia Lilith si risveglia dal suo sonno secolare e stringe una letale alleanza con l'Hydra, suo figlio Hunter decide di riunire una squadra per contrastare l'avanzata di questo esercito del male, chiedendo la collaborazione di personaggi come Iron Man, Captain America, Spider-Man, Wolverine, Doctor Strange, Ghost Rider, Blade, Scarlet Witch e tanti altri. Ulteriori dettagli nella nostra recensione di Marvel's Midnight Suns.

Crusader Kings 3 Crusader Kings 3, l'artwork ufficiale del gioco Restando nell'ambito degli strategici, grazie alla promozione Selezioni Essenziali anche Crusader Kings 3 può essere acquistato su PlayStation Store al prezzo più basso di sempre, nella fattispecie 34,99€ anziché 49,99€ per un risparmio del 30%: se per qualche motivo avevate rimandato questo momento, è giunta l'ora di recuperare il gioiellino medievale di Paradox Interactive. La nostra recensione di Crusader Kings 3 lo conferma: si tratta di un'esperienza straordinariamente solida, ricca di novità rispetto ai precedenti capitoli, in cui avremo il compito di guidare la nostra casata nel corso dei secoli gestendo al meglio il personaggio che controlliamo, i suoi consiglieri e i suoi alleati sia in tempo di pace che in tempo di guerra, dando vita a spettacolari battaglie su larga scala.

Sonic Frontiers Sonic Frontiers, una delle strutture su cui potremo "scivolare" nel gioco Cambiamo decisamente genere con Sonic Frontiers, l'ultima avventura del riccio velocista di casa SEGA che ci catapulta all'interno di uno scenario inedito, un'isola abitata da creature bizzarre che avremo il compito di esplorare da cima a fondo per svelarne i segreti, correndo come da tradizione e risolvendo enigmi ambientali. Il gioco è disponibile in offerta al prezzo più basso di sempre, ovverosia 40,19€ anziché 59,99€, per un risparmio pari al 33%: anche questa un'occasione da non perdere, se stavate aspettando uno sconto per poter procedere all'acquisto dopo aver letto la nostra recensione di Sonic Frontiers, che descrive l'esperienza come irrinunciabile per i fan del personaggio.