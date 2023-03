Kingdom Hearts: la direzione della serie è cambiata in qualche modo, il criptico commento di Nomura

Da tempo Square Enix è impegnata a pubblicizzare i suoi giochi di punta del 2023, come Forspoken - oramai già nel passato - e soprattutto Final Fantasy 16, che rimarrà al centro dell'attenzione almeno fino a giugno. Ci sono però vari altri progetti di alto livello in lavorazione, come quelli della saga di Kingdom Hearts. Ora, abbiamo modo di scoprire un commento un po' criptico di Nomura (non siete sorpresi, vero?) sul futuro della serie.

Durante il concerto Kingdom Hearts - Second Breath - tenutosi a Tokyo ieri, Nomura ha parlato col pubblico con a fianco la compositrice Yoko Shimomura. L'informazione è stata condivisa in giapponese e tradotta poi in inglese da aitaikimochi su Twitter, come potete vedere poco sotto.

Nomura avrebbe detto: "Lo scorso anno, dopo l'evento di Kingdom Hearts, è successa una cosa che ha determinato la direzione della serie di Kingdom Hearts." La parte più interessante è che Shimomura non sapeva di cosa Nomura stessa parlando e il director ha quindi proseguito affermando: "Oh, non lo sapevi? Te lo dirò dietro le quinte". Dopo queste parole, Nomura se ne è andato.

Ovviamente un'affermazione di questo tipo ha mandato in "crisi" molti appassionati di Kingdom Hearts, che si aspettano il peggio. Alcuni, meno drammatici, affermano che il cambiamento è legato al tipo di mondi Disney che vedremo in Kingdom Hearts 4, oppure al fatto che vi saranno molti più mondi originali.

La fonte giapponese ha però voluto rassicurare i fan affermando che "sulla base delle espressioni e delle reazioni di entrambi [Nomura e Shimomura], sembra che sia accaduto qualcosa di incredibile (in senso positivo?) e che tutto vada bene".

Come indicati da alcuni utenti e content creator legati a Kingdom Hearts su Twitter, i fan sono sempre alla ricerca dei più piccoli dettagli sulla saga. Speriamo che presto Square Enix condivida nuove informazioni su Kingdom Hearts 4.