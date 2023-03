Rebel Moon: il film di Zack Snyder diventerà un GDR

Zack Snyder, il regista di Justice League e Batman v Superman: Dawn of Justice, ha svelato che è in lavorazione un videogioco di stampo GDR di grosse dimensioni basato sul suo prossimo film, Rebel Moon.

Rebel Moon è un film sci-fi che narra di una colonia che si trova ai margini della galassia, dove gli abitanti vivono in maniera pacifica, finché non sono minacciati dagli eserciti di un reggente tirannico di nome Balisarius (interpretato da Ed Skrein), aiutato dal sergente Titus (Djimon Hounsou). I civili disperati inviano una giovane donna dal passato misterioso, Kora (Sofia Boutella), con l'obiettivo di cercare guerrieri dai pianeti vicini per aiutarli a sfidare il reggente.

Rebel Moon sarà disponibile in streaming su Netflix durante il 2023 e a quanto pare successivamente arriverà anche un adattamento videoludico, un dettaglio che Snyder si è lasciato sfuggire durante un'intervista.

"C'è una cosa su cui mi sto davvero divertendo, non so nemmeno se dovrei parlarne, ma c'è questo GDR che stiamo realizzando", ha detto Snyder a The Nerd Queens.

"Sarà così immersivo, così intenso e così grande. Abbiamo parlato di come avremmo realizzato il gioco e ci siamo detti "facciamolo". Tutto quello che dirò è che ho sempre voluto fare un GDR e mi è stato proposto di farlo."

Snyder purtroppo non ha svelato ulteriori dettagli, tra cui quale studio di sviluppo e publisher sono coinvolti in questo progetto, dunque per saperne di più non ci resta che attendere.